Novia de 22 años de Melcochita revela en qué trabaja y asegura que lo ayuda económicamente: “Todo lo que sea por apoyarlo”

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Heydi Amado se hizo muy conocida tras convertirse en la nueva pareja de Melcochita. La diferencia de edad entre ambos llamó la atención, ya que la joven tiene 22 años, mientras que el humorista está próximo a cumplir 90. Además, presuntamente estaría embarazada luego de que ella revelara que presenta un retraso menstrual y ha experimentado antojos.

En medio de este panorama, la muchacha sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo trabajo a través de las redes sociales. Incluso aseguró que ayuda económicamente al cómico, quien estaría atravesando dificultades financieras, y descartó así las versiones que señalaban que mantenía una relación con él solo por su dinero.

¿En qué trabaja Heydi Amado, novia de Melcochita?

A través de una publicación en TikTok, Heydi Amado mostró su experiencia al buscar empleo como mesera en un restaurante, pese a que anteriormente aseguró desempeñarse como enfermera en el departamento de Melcochita.

“Se busca moza, pero yo soy la enfermera, pero bueno, mi Melco se quedó pelado y chamba es chamba, así que vamos a ver”, dice muy sonriente en un inicio. “¿Cómo dicen que no hay trabajo? Cuando una quiere trabajar, trabaja en lo que sea y todo sea por apoyar a mi Melcocha. “Me fui en busca de chamba porque cualquier trabajo es digno”, señaló la joven de 22 años desde su lugar de trabajo.

Heydi Amado lanza polémico mensaje contra el cómico

Durante una entrevista en el podcast 'Q'Bochinche', Heydi Amado y Melcochita se presentaron para contar detalles de su relación. En medio de la conversación, la joven sorprendió al señalar que no tendría sentido esperar a que el cómico se divorcie de Monserrat para casarse con él, debido a su avanzada edad.

“Pero también, si nos damos cuenta, él ya está en los descuentos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Todavía muchos años para que pase el divorcio. Como él mismo dice que no se lo quieren dar. Aparte, es algo bonito lo que estamos viviendo, entonces, ¿para qué?”, dijo en ese entonces.