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Estrenos de películas y series Agosto 2026 en Netflix, Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming

Agosto de 2026 estará marcado por el estreno de esperadas producciones en las principales plataformas de streaming. Entre los estrenos destacan nuevas temporadas de series exitosas, adaptaciones literarias y películas inspiradas en hechos reales.

Estrenos de películas y series en agosto 2026 por Netflix, HBO, Prime y más. Foto: composición LR/difusión
Estrenos de películas y series en agosto 2026 por Netflix, HBO, Prime y más. Foto: composición LR/difusión
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Agosto de 2026 llega cargado de novedades para los amantes del streaming. Plataformas como Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ y HBO Max renovarán sus catálogos con el estreno de esperadas series, películas y nuevas temporadas que prometen captar la atención del público.

Entre los lanzamientos más destacados figura la segunda y última parte de 'Cien años de soledad'. La programación también incluye producciones originales, thrillers, dramas y documentales para todos los gustos.

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Lista de estrenos de series y películas en agosto de 2026

Netflix

'Cien años de soledad' - Temporada 2

La adaptación de la emblemática novela de Gabriel García Márquez regresa con su segunda y última entrega. Tras la firma del armisticio, la paz continúa siendo esquiva en Macondo mientras la familia Buendía enfrenta nuevos conflictos. La llegada de Fernanda del Carpio, la expansión del ferrocarril y el desembarco de la compañía bananera marcarán el futuro del pueblo.

  • Fecha de estreno: 5 de agosto (8 episodios)

'Mi vida con los chicos Walter' - Temporada 3

La historia de Jackie continúa después de que Cole y ella confesaran sus sentimientos frente a Alex. Los protagonistas deberán afrontar las consecuencias del triángulo amoroso mientras la familia Walter enfrenta nuevos desafíos personales y familiares.

  • Fecha de estreno: 5 de agosto (10 episodios)

'Toda la verdad de mis mentiras'

La miniserie, basada en la novela de Elísabet Benavent, cuenta la historia de un viaje de despedida de soltera donde dos amigos intentan ocultar los sentimientos que realmente los unen.

  • Fecha de estreno: 28 de agosto

'Susurran tu nombre'

Protagonizada por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott, la película sigue a un padre viudo y su hijo mientras enfrentan una desaparición vinculada al regreso del modus operandi de un asesino serial.

  • Fecha de estreno: 28 de agosto

Apple TV+

'Ted Lasso' - Temporada 4

El optimista entrenador interpretado por Jason Sudeikis regresa con un nuevo reto: dirigir un equipo femenino de segunda división. La serie mantiene su característico mensaje sobre el trabajo en equipo, el crecimiento personal y la importancia de afrontar los desafíos con optimismo.

  • Fecha de estreno: 5 de agosto (10 episodios)

'Las Azules' - Temporada 2

La historia continúa siguiendo a cuatro mujeres que integran el primer cuerpo policial femenino de México. En esta nueva temporada investigarán un caso relacionado con la masacre estudiantil de 1968.

  • Fecha de estreno: 12 de agosto

'Materia Oscura' - Temporada 2

Jason Dessen vuelve a enfrentarse a nuevas realidades alternativas en la continuación de la serie basada en la novela de Blake Crouch, combinando ciencia ficción, drama y suspenso.

  • Fecha de estreno: 28 de agosto

Disney+

'The Shards'

Ambientada en Los Ángeles durante los años 80, la serie sigue a un grupo de estudiantes de un exclusivo instituto cuya vida cambia con la llegada de un nuevo compañero, mientras un asesino serial aterroriza la ciudad. La producción mezcla misterio, suspenso y drama adolescente.

  • Fecha de estreno: 6 de agosto (10 episodios)

'Vuelven los magos de Waverly Place' - Temporada 3

Billie inicia una misión para rescatar a Alex Russo con la ayuda de Justin Russo y su familia. La temporada contará con el regreso de Selena Gomez como Alex y también marcará su debut como directora del episodio de estreno.

  • Fecha de estreno: 5 de agosto (4 episodios)

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Prime Video

'Caminando con el Diablo'

Este thriller psicológico ambientado en la España rural de los años ochenta narra la historia de Miguel y Alicia, una pareja marcada por la desaparición de su hijo Gabriel. La película explora el dolor, la culpa y las consecuencias emocionales de una tragedia familiar.

  • Fecha de estreno: 14 de agosto

'Reacher' - Temporada 4

El exintegrante de la policía militar Jack Reacher regresa con nuevas investigaciones y peligros en la cuarta temporada de la exitosa serie basada en las novelas de Lee Child.

  • Fecha de estreno: 12 de agosto

'Betty, La Fea: más fea que nunca' - Temporada 3

La producción reunirá nuevamente a El Cuartel de las Feas y traerá de regreso a personajes recordados como El Francés y Román, ampliando la historia de una de las franquicias más populares de la televisión latinoamericana.

  • Fecha de estreno: 28 de agosto

'Barreda'

La película está inspirada en uno de los crímenes más impactantes de Argentina. Relata el caso de Ricardo Barreda, el dentista que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en 1992.

  • Fecha de estreno: 28 de agosto

HBO Max

'Linternas'

La nueva serie del universo de Green Lantern dentro de DC presenta la historia de John Stewart y Hal Jordan, quienes deberán resolver un importante misterio mientras protegen el universo.

  • Fecha de estreno: 17 de agosto

'Los Justos'

La película española sigue a nueve integrantes de un jurado popular que reciben una propuesta secreta: obtener un millón de euros cada uno si modifican su voto en un polémico caso de corrupción.

  • Fecha de estreno: 30 de agosto
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