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Tras la juramentación y toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta electa, una de las personas que acompañó a la lideresa de Fuerza Popular durante la ceremonia fue su hermana, Sachi Fujimori. Ella asistió al Congreso junto a otros integrantes de la familia, entre ellos sus hermanos y sobrinos, para respaldar a la mandataria en este importante momento político.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los asistentes y usuarios en redes sociales: la ausencia de Kenji Fujimori. La inasistencia del influente dio pie a diversas especulaciones sobre un presunto distanciamiento con su hermana Keiko. Ante los comentarios, Sachi Fujimori decidió pronunciarse sobre los motivos por los que su hermano no estuvo presente en el hemiciclo e hizo una gran revelación.

Sachi Fujimori hace revelación sobre ausencia de Kenji Fujimori en toma de mando de Keiko

Consultada por la ausencia de Kenji Fujimorien la juramentación de Keiko, Sachi aseguró que su hermano siempre ha sido considerado para este tipo de actividades familiares y políticas. No obstante, indicó que desconoce cuál fue el motivo por el que no asistió a la ceremonia realizada el martes 28 de julio.

"No hemos podido conversar con él directamente, pero siempre ha estado invitado a estos eventos, y la verdad no sabemos cuál habrá sido el inconveniente, pero bueno, siempre lo esperamos con mucho cariño", declaró Sachi Fujimoria Latinael miércoles 29 de julio.

Sachi Fujimori cuenta cómo se encuentra Keiko Fujimori tras asumir como presidenta

Durante la entrevista, Sachi Fujimoritambién se refirió al estado de ánimo de su hermana tras la ceremonia de juramentación. Reconoció que fue una jornada intensa para toda la familia, aunque aseguró que Keiko afrontó el momento con la energía y el compromiso que requiere el cargo que acaba de asumir.

"Fue un día súper agitado. Yo estoy cansadísima y no me imagino cómo estará ella, pero la veo siempre con mucha energía y asumiendo el rol que le corresponde de la mejor manera", comentó.

Además, destacó la perseverancia de Keiko Fujimorial alcanzar la presidencia en su cuarto intento electoral. "De nunca rendirse, de perseverar y seguir adelante y tener siempre la mejor actitud", expresó al referirse a la principal enseñanza que deja el camino recorrido por su hermana.