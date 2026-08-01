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Jean Deza reaparece y sorprende con fuerte mensaje tras protagonizar pelea callejera: "No lloren"

Tan solo unas horas antes, el mediático futbolista Jean Deza fue captado en medio de un enfrentamiento con un sujeto en plena calle. Las imágenes generaron revuelo en redes sociales.

El incidente de Jean Deza habría ocurrido el viernes 31 de julio.
El incidente de Jean Deza habría ocurrido el viernes 31 de julio. | Foto: composición LR/Instagram/Prensa Chalaca
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Jean Deza vuelve a estar en el centro de la polémica. El futbolista fue captado en un fuerte enfrentamiento en plena vía pública, un episodio que rápidamente se difundió en redes y medios. La escena no tardó en reavivar las críticas sobre su conducta fuera de las canchas.

Horas después, lejos de ofrecer disculpas, el seleccionado nacional reapareció en sus redes sociales poco después con un mensaje que llamó la atención por su tono desafiante.

PUEDES VER: Jean Deza en nuevo escándalo: captan al futbolista protagonizando fuerte pelea callejera por insólito motivo

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Jean Deza reaparece tras protagonizar pelea en la calle

De acuerdo con el reporte de Prensa Chalaca, el incidente ocurrió la tarde del viernes 31 de julio. Testigos señalaron que todo comenzó cuando vecinos se acercaron a saludarlo o pedirle una foto. La respuesta de Deza habría sido insultos que derivaron en una discusión y, finalmente, en una pelea física en plena calle que fue grabada y expuesta en las redes sociales. Tras retirarse, el futbolista supuestamente lanzó amenazas de regresar acompañado de más personas, lo que indican que cumplió minutos después.

El polémico episodio se suma a una larga lista de escándalos extradeportivos que han marcado su carrera, incluyendo acusaciones de sus exparejas por agresión, como el caso de la influencer y expolicía Jossmery Toledo. A sus 33 años, Deza se desempeña en el ámbito futbolístico como agente libre, luego de frustrarse su fichaje por Sport Boys y tras su último paso por Santos de Nazca en la Liga 2.

Lejos de abordar el tema, el deportista chalaco, quien en 2023 reveló que tiene cuatro hijos, compartió un video en sus historias de Instagram desde un bus. En su mensaje, no se pronuncia ni da ningún detalle acerca de la gresca, pero sí se dirige con firmeza: “Nos fuimos a cumplir los deberes, a meter show. Nada más. Lo que siempre doy. No lloren, disfruten”.

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