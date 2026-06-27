Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

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Pedro Pablo Villanueva, Melcochita, generó preocupación luego de que se revelara que sufrió una descompensación cuando se dirigía a trabajar. Esto lo llevó a ser internado en una clínica y a suspender temporalmente los contratos que tenía pactados, en medio de una fuerte deuda económica que decidió admitir.

Durante una entrevista con Trome, el carismático cómico afirmó que se encuentra recuperándose y que la razón de su malestar habría sido el estrés acumulado por todos los problemas familiares que se han ventilado en los últimos días.

'Me estaba yendo a trabajar, pero empecé a sentir un dolor en el corazón. Fui a la clínica y lo que me pasó fue por una suma de todas las cosas que estoy pasando. Ya me estoy sintiendo mejor, el médico me ha dicho que tengo que estar en reposo, no estoy trabajando', aclaró el humorista, que pronto cumplirá 90 años.

Melcochita revela que debe pagar 7 mil soles mensuales

El humorista confesó que no le hace bien dejar de trabajar y sorprendió al revelar los problemas económicos que enfrenta, una situación que también representa una presión constante y que, según explicó, podría afectar aún más su corazón.

'Recién retomaré mis actividades la próxima semana y tengo que trabajar porque tengo que pagar un montón de deudas y los gastos de mis hijas. Son como cerca de siete mil mensuales que tengo que pagar', declaró Melcochita.

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Melcochita agradece a su novia Heydi Amado por cuidarlo

Por otra parte, Melcochita se deshizo en elogios hacia su novia, Heydi Amado, de 22 años, quien, según el humorista, está con él en todo momento y lo cuida. La calificó como un importante soporte durante el delicado momento que atraviesa. 'Es mi angelita que me cuida', manifestó.

En contraste, criticó a su todavía esposa, Monserrat Seminario, quien no dudó en volver a cuestionarlo. 'No me importa lo que diga de mí. Lo único que tiene que hacer es darme el divorcio. Que sea feliz y que me deje ser feliz', señaló.



