El cantante, de 60 años, aseguró que su postura no fue un desprecio, sino una elección personal. También reveló problemas técnicos que afectaron su desempeño en el show de Corazón Serrano. Fotos: Facebook

El cantante, de 60 años, aseguró que su postura no fue un desprecio, sino una elección personal. También reveló problemas técnicos que afectaron su desempeño en el show de Corazón Serrano. Fotos: Facebook

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'Acceso al corazón 4', el gran espectáculo de Corazón Serrano que tuvo invitados nacionales e internacionales, sigue dando de qué hablar. Además de la colaboración entre Olga Tañón y las integrantes del grupo piurano, otro tema que generó polémica fue la actitud de Pelo D’Ambrosio cuando le tocó cantar junto a Cielo Fernández.

Al ser cuestionado por su actitud distante con Cielo Fernández en el escenario, el creador de '¿Y qué pasó?', el tema que está de moda, aseguró que su intención nunca fue hacerle un desaire a la cantante. Asimismo, contó que durante su presentación, hubo un desperfecto.

Pelo D’Ambrosio se defiende de críticas

Durante un live por TikTok este viernes 31 de julio, Pelo D’Ambrosio recibió una ola de cuestionamientos por su participación en 'Acceso al corazón 4' en Costa 21 el pasado 28 de julio. “¿Por qué tu apatía en concierto de Corazón Serrano?”, le preguntó una usuaria, a lo que él respondió con firmeza.

“Yo soy un artista que en mis shows doy recitales. No soy un jovencito para subir a la ‘hora loca’. Yo no bailo, yo no coqueteo con una colega intérprete jovencita (Cielo Fernández) porque se ve ridículo que un viejo de mi edad, de 60 años, haga algo así”, comentó algo indignado.

Asimismo, Pelo D’Ambrosio contó que no pudo dar lo mejor de sí en el show de Corazón Serrano porque no tenía retorno (sistema de monitoreo de audio que les permite escucharse a sí) y porque el piso no se veía por la cantidad de humo. “Lo peor que le puede pasar a un artista es caerse”, narró.

Finalmente, el intérprete de 'Lejos de ti' aclaró que no tiene ningún problema con la exvocalista de Son del Duke. “No tengo por qué ignorar ni desairar a nadie, menos a Cielo, que es una chica con un talento maravilloso y a quien le tengo el mismo respeto que a toditas de la delegación de Corazón Serrano”, recalcó.