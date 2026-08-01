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Mafer Portugal anunció su salida de Papillón luego de casi un año de formar parte de la agrupación de cumbia. La cantante aseguró que optó por dar un paso al costado debido al presunto acoso y hostigamiento que sufrió por parte de algunas de sus compañeras y familiares de estas.

La hija de Tommy Portugal señaló que su bienestar personal fue determinante para dejar la orquesta, a la que ingresó en octubre de 2025. Asimismo, agradeció a los integrantes del equipo de trabajo y a los directivos de la agrupación por el respaldo recibido durante el tiempo que permaneció en ella.

¿Por qué Mafer Portugal renunció a Papillón?

La cantante explicó que su salida de Papillón respondió a una situación que afectó su tranquilidad. "Esta decisión no fue nada fácil de tomar. Lamentablemente sufrí acoso y hostigamiento por parte de algunas compañeras y de sus familiares, lo cual me llevó a poner como prioridad mi tranquilidad", manifestó la artista.

Pese a las circunstancias que motivaron su renuncia, Mafer Portugal resaltó que se retira agradecida por la oportunidad que recibió y por las experiencias vividas durante su permanencia en Papillón. "Me voy agradecida por la oportunidad y con la certeza de haber entregado lo mejor de mí en cada presentación", expresó en el mismo comunicado.

Papillón se despide de Mafer Portugal con emotivo mensaje

Tras hacerse pública la renuncia de Mafer Portugal, la agrupación Papillón compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la cantante y agradecerle por el tiempo que formó parte del grupo.

"Hoy nos toca despedir a una gran artista que dejó una huella muy especial en la familia Papillón. Queremos agradecer de corazón a Mafer Portugal por su entrega, talento, profesionalismo y por cada momento compartido durante su permanencia en nuestra agrupación", publicó la orquesta.

Asimismo, el grupo destacó el aporte de la intérprete durante su paso por la agrupación y le deseó éxito en los proyectos que emprenda en adelante. "Ha sido un gusto contar con su voz y su carisma, formando parte de nuestra historia y llevando nuestra música a muchos corazones. Te deseamos el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que emprendas. Estamos seguros de que seguirás brillando. Esta siempre será tu casa", concluyó.