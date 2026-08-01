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Daniela Darcourt respondió a las declaraciones del influencer español Mario Colomina, quien días atrás difundió su versión sobre la polémica ocurrida durante la gira por Europa. La salsera aseguró que existe información que demostraría lo ocurrido detrás de cámaras. "Quiero pensar que no es la misma empresa quien quiere dejarme mal al ver que están completamente expuestos, querido", escribió la cantante.

La intérprete de 'Señor mentira' también rechazó haber coordinado con otros artistas para no subir al escenario en Roma, aparte del incidente que ocurrió en Barcelona. Además, adelantó que dará su versión completa de los hechos. "Yo daré mi versión pronto. Mientras, me quedo con el respeto y cariño que tanto tú como yo nos hemos dado en esa semana de gira", expresó.

Mensaje de Daniela Darcourt. Foto: Instagram

Daniela Darcourt se pronuncia sobre la versión del influencer sobre la gira por Europa

Luego de que Mario Colomina publicara varios videos relatando lo ocurrido durante la gira por Europa, Daniela Darcourt decidió responder directamente en la caja de comentarios. El influencer había asegurado que los problemas comenzaron por retrasos logísticos y cambios en los vuelos, situación que habría impedido la presentación de la cantante en Roma. Además, sostuvo que otros artistas, como Massiel Málaga y Josimar, sí lograron cumplir con sus compromisos pese a las dificultades.

Ante esas afirmaciones, la salsera dejó entrever que existe otra versión de los hechos y cuestionó que se pretenda responsabilizarla de lo sucedido. "Marito querido… Yo, honestamente, no voy a desmentirte a ti porque se nota que no sabes lo que pasó. Tengo todos los mensajes que yo mandé y me mandó la producción donde desde el momento cero pregunté por el horario de mi presentación. Hasta los músicos que me acompañaron y no tienen nada que ver conmigo saben la verdad de todo", escribió.

Daniela Darcourt responde a Mario. Foto: Instagram

Daniela Darcourt niega acuerdo con otros artistas y anuncia que contará su versión

Otro de los puntos que la cantante decidió aclarar fue la afirmación de Mario Colomina respecto a que ella y Massiel Málaga habrían decidido no presentarse en el evento programado en Roma. Daniela negó tajantemente esa versión y sostuvo que jamás existió un acuerdo para ausentarse del escenario.

"Jamás me puse de acuerdo con nadie para no subir al escenario. Al contrario, fueron todos los que mencionas los que quisieron desde que llegaron al aeropuerto, no hacerlo", escribió la salsera, desmintiendo directamente las declaraciones del creador de contenido.