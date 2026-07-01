Magaly Medina expone videos de Monserrat agrediendo a su hija y a la madre de la novia de Melcochita en plena calle
Conductora Magaly Medina condenó las polémicas imágenes en las que Monserrat Seminario aparece golpeando a la madre de Heydi Amado y a una de sus hijas con Melcochita.
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Magaly Medina sorprendió a los televidentes al exponer fuertes imágenes que involucran a Monserrat Seminario, todavía esposa del cómico Melcochita. En la última edición de ‘Magaly TV: la firme’, la conductora emitió videos donde la piurana jala de los cabellos a una de sus hijas en plena vía pública.
Inmediatamente, mostró otro en el que agrede a la madre de Heydi Amado, la novia de 22 años del sonero. En el clip también se ve cómo una de las hermanas menores de la ‘enfermera’ fue testigo de la polémica escena.
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Monserrat agrede a su hija y a la madre de la novia de Melcochita
“Por qué les enseñamos desde niños que el golpe es parte de la manera de demostrar amor”, expresó Magaly Medina antes de exponer las imágenes en su programa, criticando duramente a Monserrat.
La figura de ATV detalló que estas imágenes fueron entregadas por Susan Villanueva. El primer video, donde jalonea de los cabellos a una de sus hijas, quien estaba con su uniforme escolar, y le alza la voz, data de mediados del 2025. El motivo que provocó el enojo de la piurana todavía es una incógnita, ya que las imágenes fueron grabadas de lejos.
Por su parte, las otras imágenes, donde la todavía esposa de Melcochita agrede a la madre de Heydi Amado, mientras una menor presenciaba el hecho, son de fines de 2025. En ellas se ve cómo la piurana se va a los golpes con la novia del padre de sus hijas. “Una mujer tiene que aprender a respetarse, ¿Agarrarse así a golpes, ¿por qué?”, señaló Medina muy indignada.
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Magaly Medina cuestiona a Monserrat
Magaly Medina tuvo duras palabras hacia Monserrat y afirmó que normalizar estas agresiones durante la crianza es parte del problema que lleva a que muchas mujeres no denuncien a sus parejas violentas.
Además, la presentadora recordó también que el propio Melcochita aseguró en reiteradas oportunidades que la piurana maltrata constantemente a sus hijos.