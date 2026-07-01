HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¡Es oficial! Rafael López Aliaga fuera de la disputa por la Alcaldía de Lima | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Magaly Medina expone videos de Monserrat agrediendo a su hija y a la madre de la novia de Melcochita en plena calle

Conductora Magaly Medina condenó las polémicas imágenes en las que Monserrat Seminario aparece golpeando a la madre de Heydi Amado y a una de sus hijas con Melcochita.

Monserrat todavía no se ha pronunciado sobre las imágenes emitidas por Magaly Medina. Foto: Composición LR/ATV.
Monserrat todavía no se ha pronunciado sobre las imágenes emitidas por Magaly Medina. Foto: Composición LR/ATV.
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina sorprendió a los televidentes al exponer fuertes imágenes que involucran a Monserrat Seminario, todavía esposa del cómico Melcochita. En la última edición de ‘Magaly TV: la firme’, la conductora emitió videos donde la piurana jala de los cabellos a una de sus hijas en plena vía pública.

Inmediatamente, mostró otro en el que agrede a la madre de Heydi Amado, la novia de 22 años del sonero. En el clip también se ve cómo una de las hermanas menores de la ‘enfermera’ fue testigo de la polémica escena.

PUEDES VER: Monserrat Seminario lanza advertencia tras romance de Melcochita con joven de 22 años: “Su chibola es la que maneja sus cuentas”

lr.pe

Monserrat agrede a su hija y a la madre de la novia de Melcochita

“Por qué les enseñamos desde niños que el golpe es parte de la manera de demostrar amor”, expresó Magaly Medina antes de exponer las imágenes en su programa, criticando duramente a Monserrat.

La figura de ATV detalló que estas imágenes fueron entregadas por Susan Villanueva. El primer video, donde jalonea de los cabellos a una de sus hijas, quien estaba con su uniforme escolar, y le alza la voz, data de mediados del 2025. El motivo que provocó el enojo de la piurana todavía es una incógnita, ya que las imágenes fueron grabadas de lejos.

Por su parte, las otras imágenes, donde la todavía esposa de Melcochita agrede a la madre de Heydi Amado, mientras una menor presenciaba el hecho, son de fines de 2025. En ellas se ve cómo la piurana se va a los golpes con la novia del padre de sus hijas. “Una mujer tiene que aprender a respetarse, ¿Agarrarse así a golpes, ¿por qué?”, señaló Medina muy indignada.

PUEDES VER: Monserrat Seminario admite por primera vez que se gastó la plata de Melcochita y revela en qué lo utilizó: "Eso es verdad"

lr.pe

Magaly Medina cuestiona a Monserrat

Magaly Medina tuvo duras palabras hacia Monserrat y afirmó que normalizar estas agresiones durante la crianza es parte del problema que lleva a que muchas mujeres no denuncien a sus parejas violentas.

Además, la presentadora recordó también que el propio Melcochita aseguró en reiteradas oportunidades que la piurana maltrata constantemente a sus hijos.   

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Monserrat Seminario admite por primera vez que se gastó la plata de Melcochita y revela en qué lo utilizó: "Eso es verdad"

Monserrat Seminario admite por primera vez que se gastó la plata de Melcochita y revela en qué lo utilizó: "Eso es verdad"

LEER MÁS
Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

LEER MÁS
Melcochita revela que sus hijas acumulan hasta 28 inasistencias al colegio y cuestiona a Monserrat: “No sé por qué no las mandan”

Melcochita revela que sus hijas acumulan hasta 28 inasistencias al colegio y cuestiona a Monserrat: “No sé por qué no las mandan”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karina Rivera confiesa que tocó fondo por ruptura con el actor Orlando Fundichely: “Entré en profunda depresión”

Karina Rivera confiesa que tocó fondo por ruptura con el actor Orlando Fundichely: “Entré en profunda depresión”

LEER MÁS
Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

LEER MÁS
Captan a Pamela López con Dayron Martín en un local nocturno tras revelarse encuentros entre ambos: 'Amor y fuego' muestra imágenes

Captan a Pamela López con Dayron Martín en un local nocturno tras revelarse encuentros entre ambos: 'Amor y fuego' muestra imágenes

LEER MÁS
Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

LEER MÁS
Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

LEER MÁS
Karina Calmet celebra triunfo de Keiko Fujimori y le llueven críticas: "Aún sabiendo lo que hizo el dictador de su padre lo idolatra"

Karina Calmet celebra triunfo de Keiko Fujimori y le llueven críticas: "Aún sabiendo lo que hizo el dictador de su padre lo idolatra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025