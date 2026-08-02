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Calendario lunar agosto 2026: cuando ver la próxima luna llena y las fases lunares

Este mes también traerá consigo un eclipse lunar parcial que le dará un tono rojizo al satélite.

Estas son las fases lunares de agosto 2026. Foto: iStock
Estas son las fases lunares de agosto 2026. Foto: iStock
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La luna llena brillará en el cielo nocturno el 28 de agosto de 2026 y será visible en su totalidad desde el atardecer si las condiciones atmosféricas son las adecuadas. A la luna de este mes también se le conoce como la luna de esturión porque coincide con la temporada en que el esturión (un pez gigante de agua dulce) nadaba más cerca de la superficie en los Grandes Lagos y era más fácil de pescar para las tribus nativas de Norteamérica.

El satélite siempre aparece los días previos y posteriores a su máxima iluminación. La luna llena es la única fase en la que permanece visible toda la noche, con la salida y la puesta durante el atardecer y el amanecer.

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¿Cuándo serán las fases lunares en agosto?

La luna incluye las cuatro fases principales durante el mes. Estas son las fechas que serán visibles, según Star Walk:

  • Cuarto menguante: jueves 6 de agosto.
  • Luna nueva: miércoles 12 de agosto.
  • Cuarto creciente: jueves 20 de agosto.
  • Luna llena: viernes 28 de agosto.

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¿Cuándo ver el eclipse lunar de agosto?

El eclipse comenzará el jueves 27 de agosto a las 9.23 p. m. (hora del este), según Time and Date. Alcanzará su punto máximo cuando la luna estará más cubierta, el viernes 28 de agosto a las 12.12 a. m. (hora del este).

¿Cómo ver la luna llena?

Disfrutar de la luna en su totalidad no requiere instrumentos avanzados, pero sí es recomendable tener en cuenta algunos consejos prácticos. Lo primero es buscar un lugar con cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Un campo abierto, una playa o una zona rural son ideales para apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

Además, se recomienda observar la luna apenas aparezca en el horizonte, ya que en ese momento puede parecer aún más grande debido al llamado 'efecto de la ilusión lunar'. Si deseas capturar fotografías, utiliza una cámara con zoom o un telescopio pequeño; incluso unos binoculares pueden revelar detalles visibles en la superficie lunar, como cráteres y montañas iluminadas.

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