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Tras más de seis años de relación, Andrea Arana y Félix Lindo sellaron su historia de amor con una emotiva boda religiosa celebrada este sábado 1 de agosto. La conductora de 'Un día en el mall', de Willax TV, dio el esperado "Sí, acepto" rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, quienes fueron testigos de una ceremonia cargada de emoción.

Entre los invitados destacó su compañera y amiga Valeria Flórez, quien no ocultó su felicidad por este importante paso en la vida de la comunicadora. Además, la conductora compartió algunos de los momentos más especiales de la celebración, que estuvo marcada por un ambiente romántico y una elegante decoración.

La romántica boda de Andrea Arana y el emotivo mensaje de Valeria Flórez

El matrimonio religioso de Andrea Arana y Félix Lindo puso el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace más de seis años. La pareja decidió unir sus vidas frente a Dios en una ceremonia íntima y emotiva, en la que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos.

La conductora de Willax TV lució radiante con un elegante vestido blanco para uno de los días más importantes de su vida, mientras que su ahora esposo no pudo ocultar la emoción desde el inicio de la celebración. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando el flamante esposo rompió en llanto al verla caminar rumbo al lugar donde ambos intercambiarían sus votos.

Entre los invitados destacó la presencia de Valeria Flórez, compañera de conducción y una de las amigas más cercanas de la novia. La exintegrante de 'América Kids' compartió una historia de Instagram mostrando el ingreso de la novia a la iglesia y le dedicó un mensaje lleno de afecto: "Hermosísima. Tanto hablamos de este día y por fin llegó, qué emoción verte así".

Andrea Arana y Félix Lindo vivieron una emotiva ceremonia religiosa

Después de la ceremonia religiosa, los recién casados continuaron la celebración en un amplio local al aire libre, decorado especialmente para la ocasión. El espacio destacó por la presencia de abundantes arreglos florales, luces decorativas y grandes candelabros suspendidos en el techo, elementos que crearon una atmósfera romántica y elegante para recibir a los invitados.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la imponente torta de varios pisos, alrededor de la cual Andrea Arana y Félix Lindo posaron para diversas fotografías. Durante la recepción, un músico interpretó melodías con violín, aportando un ambiente aún más especial a la celebración.

La boda religiosa llegó apenas una semana después de que la pareja contrajera matrimonio por la vía civil. El pasado 25 de julio, Andrea Arana y Félix Lindo firmaron el acta matrimonial en una ceremonia privada, donde la conductora vistió un elegante conjunto blanco de dos piezas acompañado de un bouquet en tonos rojos y blancos, mientras que su esposo lució un terno color plomo.