Samahara Lobatón confirma que no planea tener más hijos, pues ya se sometió a una ligadura tras el nacimiento de su hijo Asael. Foto: captura/Youtube

Samahara Lobatón confirma que no planea tener más hijos, pues ya se sometió a una ligadura tras el nacimiento de su hijo Asael. Foto: captura/Youtube

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Samahara Lobatón reapareció en una íntima charla con Magaly Medina. La engreída de Melissa Klug contó que ahora está enfocada en la crianza de sus tres hijos: Xianna, Ainara y Asael. Sin embargo, los tendrá que dejar por varios días debido a que se irá del Perú para ser parte de un reality internacional. Asimismo, aseguró que el amor de pareja en la actualidad no es prioridad.

“¿Y alguna vez te has planteado querer tener más hijos más adelante?”, preguntó Medina, a lo que Samahara Lobatón le explicó por qué nunca más volverá a convertirse en madre. “No, yo ya me ligué. Con Asael me ligué”, respondió la exparticipante de ‘La granja VIP Perú’.

Samahara Lobatón lanza advertencia a futura pareja

Cuando Magaly Medina le preguntó qué hará cuando un hombre quiera estar con ella y le pida formar una familia, Samahara Lobatón respondió: “Lo siento, me tiene que amar con mis tres hijos y querer a mis hijos como suyos, porque yo, hijos, a nadie más le voy a dar”.

Asimismo, la influencer peruana contó que tuvo malas experiencias con sus tres embarazos. Incluso, perdió una trompa cuando dio a luz a su hija Ainara, la única que fue planeada. Samahara Lobatón aseguró que cuando salió embarazada de su tercer hijo, la culpa la invadió, no por el tema económico, sino porque ya no iba a poder atender a su hija Ainara como se lo merecía.

“Yo tenía la culpa de que ya tenía dos hijas y estaba trayendo un tercer bebé y mi hija Ainara era bebé. Mis hijos se llevan un año. Ainara tiene un año y 9 meses y Asael tiene 9 meses. Todos cumplen años en octubre. Entonces, yo sentía una culpa tremenda cuando salí embarazada. Me preocupaba el cómo voy a hacer si Ainara es bebé y no darle la atención que ella necesita, porque yo soy supermamá, pollito con mis hijos, me hacía sentir culpa. Y encima Asael nació prematuro, luego estuvo en UCI, ha sido una tras otra. Y cuando mi hijo estuvo 25 días en UCI, no tenía tiempo para mis hijas, estaba sumergida en el hospital”, narró Lobatón sobre la decisión de no ser madre otra vez.