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Susan Villanueva, hija de Pablo Villanueva, 'Melcochita', sorprendió en una reciente transmisión en vivo al conectarse con Heydi Amado y ofrecerle un consejo sobre la maternidad. Con franqueza y un toque de humor, la heredera del artista invitó a la joven de 22 años a reflexionar, recordándole que su padre tiene 90 años y que asumir la crianza de hijos en solitario puede ser un desafío complejo.

Amado y Villanueva confirmaron su romance a mediados de mayo, luego de haberlo negado en medio de acusaciones de Monserrat Seminario, expareja del sonero. Desde entonces, ambos han hablado abiertamente sobre su vínculo y los rumores que lo rodean, incluyendo la posibilidad de un embarazo.

Hija de Melcochita aconseja a la novia de 22 años de su padre

El tema salió a flote cuando Heydi Amado, entre risas, recordó a Susan Villanueva la ocasión en que se comunicó con ella para anunciarle que tenía una noticia sorprendente y que su primera reacción fue pensar que estaba gestando. "El otro día le escribo a Susan y le digo: ‘Susan, te traigo las últimas. Agárrate que con esto te caes’. Y me dice: ‘¿Qué? ¿Estás embarazada?’", confesó.

Ese comentario llevó a que Villanueva confirmara que había considerado esa posibilidad y, en medio de la conversación, reflexionó sobre lo complicado que podría resultar para Heydi convertirse en madre teniendo en cuenta la edad del comediante. "Lo primero que digo, pero no, no creo. Yo que te dije: no te aconsejo que tengas hijos porque mi papá no es eterno. Tiene 90 años y vas a ser madre soltera", se sinceró, mientras Amado admitía que era una responsabilidad muy grande.

En ese contexto, la hija de Melcochita profundizó en el tema de la maternidad y, si bien reconoció que muchas mujeres sacan adelante a sus hijos solas, también expresó lo difícil que puede ser esa experiencia. "Hay varias mamás solteras que te pueden decir... Sí se puede, pero por qué lucharla cuando no hay necesidad de eso", agregó.

Heydi, por su parte, volvió a subrayar la importancia de la responsabilidad al momento de traer hijos al mundo. Fue entonces cuando Susan optó por cambiar el tono de la charla y lanzó una broma sobre la intimidad de su padre y la joven de 22 años. "Ahí les voy a mandar caja y caja de condones", expresó entre risas, provocando carcajadas en Amado.