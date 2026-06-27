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Tula Rodríguez fue una de las invitadas a la celebración organizada por Michelle Alexander, quien conmemoró los 20 años de Del Barrio Producciones y su cumpleaños número 70 en una emotiva reunión que congregó a reconocidos actores y figuras del espectáculo, y contó con la participación especial de Grupo 5.

La conductora de 'Mande quien mande' compartió imágenes del evento en sus redes sociales y aprovechó la ocasión para dedicar un sentido mensaje de agradecimiento a la productora, a quien reconoció por haber impulsado su carrera como actriz. "Gracias por creer en mí, por guiarme y por ser esa madre en la actuación que me acompañó durante tantos años", escribió.

Tula celebra aniversario de Del Barrio Producciones con Michelle Alexander

La exvedette expresó su emoción por haber formado parte de importantes proyectos televisivos. "Celebrar los 20 años de Del Barrio Producciones es volver a mirar tantos personajes, historias y momentos que marcaron mi vida", manifestó la presentadora en su publicación.

"Gracias por abrirme las puertas de esta que siempre sentí como mi casa actoral y por permitirme crecer, aprender y emocionarme en cada proyecto", escribió la conductora. Asimismo, dedicó unas palabras especialmente a Michelle Alexander: "Hay personas que llegan a tu vida para dejar huellas y tú eres una de ellas. Feliz cumpleaños y felices 20 años. Qué privilegio haber sido parte de esta historia y seguir llevándola en el corazón", expresó.

A la celebración también asistieron reconocidas figuras del espectáculo, como Laura Huarcayo, Magdyel Ugaz, Mayella Lloclla, Rayza Ortiz y Sirena Ortiz, quienes acompañaron a Michelle Alexander en esta doble celebración. La presencia de Grupo 5 puso el toque musical a la velada y convirtió el evento en un encuentro cargado de recuerdos, homenajes y muestras de cariño hacia la productora.

Como se recuerda, durante su carrera actoral, Tula Rodríguez participó en reconocidas producciones de Del Barrio Producciones, como 'Los otros Concha', 'Amor de madre' y 'Las vírgenes de la cumbia', trabajos que, según dejó entrever en su mensaje, marcaron una etapa importante de su vida profesional.