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Christian Yaipén rompe en llanto al finalizar histórico tour europeo de Grupo 5 con todos sus conciertos agotados

El Grupo 5 culminó su histórica gira por Europa 2026, un hito para la cumbia peruana. Durante el emotivo cierre, Christian Yaipén recordó con lágrimas el camino recorrido desde sus inicios en Monsefú.

La gira europea del Grupo 5 incluyó siete fechas por ciudades como Roma y París.
La gira europea del Grupo 5 incluyó siete fechas por ciudades como Roma y París. | Foto: composición LR/Grupo 5/Grupo 5 Club
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Grupo 5 cerró con broche de oro su histórica gira por Europa 2026, un recorrido que marcó un antes y un después para la cumbia peruana. La agrupación monsefuana, liderada por Christian, Andy y Elmer Yaipén, logró abarrotar cada recinto en el que se presentó y consolidó su música en escenarios emblemáticos del viejo continente.

La emoción alcanzó su punto máximo en el último concierto, cuando Christian Yaipén no pudo contener las lágrimas al ver miles de banderas peruanas ondeando entre el público, un gesto que reflejó la magnitud del logro y su conexión con compatriotas en el extranjero.

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Christian Yaipén llora tras finalizar exitoso tour del Grupo 5

Arrodillado en el escenario, el intérprete de 'El teléfono' agradeció con emoción a los asistentes y evocó los inicios de la orquesta en Monsefú, subrayando el largo camino que los llevó a conquistar escenarios internacionales. Incluso al retirarse, Christian Yaipén se mostró visiblemente conmovido, mientras los seguidores lo despedían entre aplausos y cánticos tras una noche que quedará marcada como uno de los momentos más memorables en la historia de la emblemática orquesta fundada por los hermanos Elmer y Víctor Yaipén Uypán.

El 'Tour Europa 2026' de Grupo 5 incluyó siete fechas, todas con localidades agotadas. La gira arrancó el 12 y 13 de junio en el EUR Social Park de Roma y el Palacio Vistalegre de Madrid, donde más de 14.000 personas vibraron con clásicos como 'Motor y motivo' y 'Te vas'. La fiesta continuó en el L’Élysée Montmartre de París y el Gracepoint de Londres, donde la comunidad latina y el público europeo corearon cada tema.

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El éxito se replicó en el TonHalle de Múnich, para luego cerrar con dos presentaciones memorables en el Olimpic Arena Badalona de Barcelona y el Mind Live Arena de Milán. En cada ciudad, la agrupación convirtió sus conciertos en celebraciones de identidad y orgullo peruano. Además de los llenos absolutos, la gira dejó imágenes inolvidables: el público europeo bailando al ritmo de la cumbia, las banderas peruanas en alto y la emoción de Christian Yaipén al recordar el esfuerzo de décadas para llevar su música más allá de las fronteras.

Próximos conciertos de Grupo 5 en Perú y Chile

Tras el éxito en Europa, Grupo 5 anunció nuevas presentaciones en Perú y una fecha internacional. Entre ellas destacan shows en San Pedro de Lloc, Chimbote, Huánuco, Huancayo, Cusco y Quillabamba, además de su esperado concierto en Chile.

  • 28 de junio: San Pedro de Lloc
  • 29 de junio: Chimbote
  • 4 de julio: Mala
  • 10 de julio: Huánuco
  • 11 de julio: Huancayo
  • 18 de julio: Casma
  • 19 de julio: Chimbote
  • 24 de julio: Cusco
  • 25 de julio: Quillabamba
  • 26 de julio: Chile
  • 27 de julio: Huaraz
  • 28 de julio: Huacho
  • 29 de julio: Lambayeque.
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