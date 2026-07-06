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Christian Yaipén sorprende al cantar a capella en pleno apagón en Chimbote: el público no dejó de corear los temas de Grupo 5

Pese a un imprevisto corte de energía durante el concierto de Grupo 5 en Chimbote, la agrupación no se detuvo y el público la respaldó coreando a todo pulmón.


Grupo 5 brilla en Chimbote con un gran espectáculo que reunió a más de 35,000 personas durante la Feria de Integración San Pedrito. Una noche llena de emoción y cumbia.
Grupo 5 brilla en Chimbote con un gran espectáculo que reunió a más de 35,000 personas durante la Feria de Integración San Pedrito. Una noche llena de emoción y cumbia.
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Grupo 5 volvió a demostrar por qué es una de las agrupaciones más importantes del país. La orquesta de cumbia hizo vibrar Chimbote el último lunes 29 de junio, al reunir a más de 35.000 personas en la Explanada Vivero Forestal, donde se realizó la Feria de Integración San Pedrito. Allí, sus seguidores bailaron, cantaron y disfrutaron cada uno de sus éxitos en un espectáculo multitudinario.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando una falla técnica provocó un apagón que dejó al escenario principal sin luces ni sonido. Sin detener la presentación, Christian Yaipén y los integrantes de Grupo 5 continuaron cantando a viva voz desde la tarima, con lo que demostraron su experiencia y conexión con el público.

La reacción de los miles de asistentes fue inmediata: encendieron las luces de sus celulares y acompañaron a la orquesta; cantaron a capela y crearon una escena inolvidable que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Cuando el sonido y la iluminación regresaron, la fiesta siguió con aún más energía hasta cerrar una noche memorable.

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Grupo 5 brilló en Chimbote pese al imprevisto

Desde el inicio, el concierto del popular Grupo de Oro del Perú se convirtió en una verdadera celebración. Miles de fanáticos disfrutaron de una puesta en escena de gran nivel y de un repertorio que mezcló sus clásicos más queridos, como 'Motor y Motivo', 'Parranda La Negrita' y 'La Culebritica', con sus temas más recientes, entre ellos 'Media naranja', 'Tú no eres un ángel' y el popular 'Mix Lisandro Meza'.

Con este nuevo éxito, la agrupación liderada por Christian, Andy y Elmer Yaipén reafirma su lugar en la cima de la cumbia peruana y confirma el sólido vínculo que mantiene con sus seguidores en todo el país.

Cabe indicar que el grupo continuará su recorrido por el interior del país con las siguientes fechas confirmadas:

  • 10 de julio: Huánuco / Club Law Tennis
  • 11 de julio: Huancayo / Country Club Los Huancas
  • 24 de julio: Cusco / Coliseo Casa de la Juventud
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