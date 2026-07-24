HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su nueva casa en Europa tras ser vistos comiendo en cajas: “Todo lo que hemos vivido”

Luego de que Ezio Oliva mostrara hace algunos meses las precarias condiciones en las que vivía junto a Karen Schwarz y sus hijas en Madrid, la situación de la pareja dio un giro positivo.

Ezio Oliva, Karen Schwarz y sus dos hijas ya cumplieron cuatro meses en España. Foto: Composición LR/Instagram.
Ezio Oliva, Karen Schwarz y sus dos hijas ya cumplieron cuatro meses en España. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Luego de que Ezio Oliva contara hace algunos meses la cruda realidad que enfrentó junto a Karen Schwarz y sus hijas tras mudarse a España, al punto de revelar que almorzaban sobre cajas porque aún no tenían un comedor, la situación de la familia ha dado un giro positivo.

La pareja abrió las puertas de su nuevo hogar en Madrid a las cámaras de 'Más espectáculos', donde mostró cómo luce su domicilio en el que residen tras cuatro meses de haberse establecido en Europa. Mientras Ezio continúa impulsando su carrera musical, Karen se enfoca en crecer y expandirse con su marca de ropa femenina.

PUEDES VER: Karen Schwarz y Ezio Oliva se ‘distancian’ y conductora sorprende con conmovedor mensaje desde España: “Te extrañamos”

lr.pe

Ezio Oliva y Karen Schwarz muestran cómo es su nueva casa en Madrid

Ezio Oliva, de 37 años, abrió las puertas de su casa, que comparte con Karen Schwarz y sus dos hijas, a las cámaras de 'Más espectáculos' en España. Durante la visita, el cantante mostró cada uno de los ambientes de su nuevo hogar. “Este es el ingreso y aquí está la cocina, acá pasa todo”, declaró mientras mostraba la cocina totalmente equipada.

En la casa también destacan varios objetos de gran valor sentimental, como los premios que ha recibido por su carrera musical, entre ellos el Premio Dial, además de la corona que Karen Schwarz obtuvo tras ser elegida Miss Perú 2009. “Esto es bien importante para mí porque estos premios los han ganado Carlos Vives, Alejandro Sanz, Carlos Rivera, Laura Pausini y es la primera vez que una bandera peruana se lleva un premio", expresó orgulloso.

El artista también señaló que decidieron trasladar gran parte de los muebles que tenían en su casa de Lima para conservar un vínculo con el Perú. “La casa que tenemos en Lima es una casa que Karen y yo remodelamos con mucho amor y mucho esfuerzo, entonces, habernos traído muebles... todo es de Lima... si bien estamos muy lejos de casa, nos hace sentir en casa”, declaró Oliva.

Finalmente, reflexionó sobre la nueva etapa que vive junto a su familia en España. “Hemos pasado cuatro meses aquí, pero siento que han pasado como dos años de todo lo que hemos vivido”, finalizó.

PUEDES VER: Karen Schwarz impacta al regresar a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

lr.pe

Ezio Oliva y Karen Schwarz revelan que se fueron a España tras ser víctimas de extorsión

Ezio Oliva y Karen Schwarz sorprendieron al revelar que uno de los grandes motivos por los que decidieron mudarse a España fue la extorsión de la que fueron víctimas cuando aún vivían en Lima, a inicios del 2026.

“Tuvimos una situación de extorsión. Nos mandaron fotos de la casa, del colegio y yo estaba en España. Mis hijas dejaron de ir al parque...”, expresó con seriedad.  

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Karen Schwarz sorprende al poner a la venta sus vestidos tras mudarse a España: "Lo usé para la final de 'Yo Soy'"

Karen Schwarz sorprende al poner a la venta sus vestidos tras mudarse a España: "Lo usé para la final de 'Yo Soy'"

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva se ‘distancian’ y conductora sorprende con conmovedor mensaje desde España: “Te extrañamos”

Karen Schwarz y Ezio Oliva se ‘distancian’ y conductora sorprende con conmovedor mensaje desde España: “Te extrañamos”

LEER MÁS
Karen Schwarz llora al dejar a sus hijas en su primer día de clases en España y Ezio Oliva se sincera: "Ha sido un proceso duro"

Karen Schwarz llora al dejar a sus hijas en su primer día de clases en España y Ezio Oliva se sincera: "Ha sido un proceso duro"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Pía Copello anuncia el fin de su canal de streaming ‘+QTV’ y da conmovedor mensaje de despedida: “Gracias a todos los que nos acompañaron”

María Pía Copello anuncia el fin de su canal de streaming ‘+QTV’ y da conmovedor mensaje de despedida: “Gracias a todos los que nos acompañaron”

LEER MÁS
Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le descontó el sueldo tras grave error en Corazón Serrano: “Hay ciertas reglas que cumplir”

Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le descontó el sueldo tras grave error en Corazón Serrano: “Hay ciertas reglas que cumplir”

LEER MÁS
Rayza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina

Rayza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina

LEER MÁS
Susana Alvarado habla por primera vez del difícil momento que vive con Paco Bazán y preocupa: “No es normal”

Susana Alvarado habla por primera vez del difícil momento que vive con Paco Bazán y preocupa: “No es normal”

LEER MÁS
Autoridades capturan al principal sospechoso de la muerte de Rayza Martínez en La Molina: habría pasado la noche junto a la modelo

Autoridades capturan al principal sospechoso de la muerte de Rayza Martínez en La Molina: habría pasado la noche junto a la modelo

LEER MÁS
Mayra Couto revela su cercano vínculo con Raiza Martínez, 'La Chocolatita', y clama tras su muerte: "Que se haga justicia"

Mayra Couto revela su cercano vínculo con Raiza Martínez, 'La Chocolatita', y clama tras su muerte: "Que se haga justicia"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025