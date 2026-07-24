Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su nueva casa en Europa tras ser vistos comiendo en cajas: “Todo lo que hemos vivido”

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Luego de que Ezio Oliva contara hace algunos meses la cruda realidad que enfrentó junto a Karen Schwarz y sus hijas tras mudarse a España, al punto de revelar que almorzaban sobre cajas porque aún no tenían un comedor, la situación de la familia ha dado un giro positivo.

La pareja abrió las puertas de su nuevo hogar en Madrid a las cámaras de 'Más espectáculos', donde mostró cómo luce su domicilio en el que residen tras cuatro meses de haberse establecido en Europa. Mientras Ezio continúa impulsando su carrera musical, Karen se enfoca en crecer y expandirse con su marca de ropa femenina.

Ezio Oliva y Karen Schwarz muestran cómo es su nueva casa en Madrid

Ezio Oliva, de 37 años, abrió las puertas de su casa, que comparte con Karen Schwarz y sus dos hijas, a las cámaras de 'Más espectáculos' en España. Durante la visita, el cantante mostró cada uno de los ambientes de su nuevo hogar. “Este es el ingreso y aquí está la cocina, acá pasa todo”, declaró mientras mostraba la cocina totalmente equipada.

En la casa también destacan varios objetos de gran valor sentimental, como los premios que ha recibido por su carrera musical, entre ellos el Premio Dial, además de la corona que Karen Schwarz obtuvo tras ser elegida Miss Perú 2009. “Esto es bien importante para mí porque estos premios los han ganado Carlos Vives, Alejandro Sanz, Carlos Rivera, Laura Pausini y es la primera vez que una bandera peruana se lleva un premio", expresó orgulloso.

El artista también señaló que decidieron trasladar gran parte de los muebles que tenían en su casa de Lima para conservar un vínculo con el Perú. “La casa que tenemos en Lima es una casa que Karen y yo remodelamos con mucho amor y mucho esfuerzo, entonces, habernos traído muebles... todo es de Lima... si bien estamos muy lejos de casa, nos hace sentir en casa”, declaró Oliva.

Finalmente, reflexionó sobre la nueva etapa que vive junto a su familia en España. “Hemos pasado cuatro meses aquí, pero siento que han pasado como dos años de todo lo que hemos vivido”, finalizó.

Ezio Oliva y Karen Schwarz revelan que se fueron a España tras ser víctimas de extorsión

Ezio Oliva y Karen Schwarz sorprendieron al revelar que uno de los grandes motivos por los que decidieron mudarse a España fue la extorsión de la que fueron víctimas cuando aún vivían en Lima, a inicios del 2026.

“Tuvimos una situación de extorsión. Nos mandaron fotos de la casa, del colegio y yo estaba en España. Mis hijas dejaron de ir al parque...”, expresó con seriedad.