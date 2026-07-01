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Aldo Miyashiro anunció el final de su programa 'Habla chino' tras un año al aire por Willax TV. El conductor esperó los últimos minutos del espacio, emitido el 30 de junio, para comunicarles a los televidentes que se trataba de la última edición.

“Nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado increíble en este año acá con Habla Chino en Willax”, expresó el presentador en un comienzo y oficializó su salida del magazine de entrevistas.

¿Aldo Miyashiro reveló por qué su programa llegó a su fin?

Durante su mensaje de despedida, Aldo Miyashiro evitó referirse al motivo de su salida. Solo tuvo palabras de agradecimiento para la familia Wong, dueña del canal.

“Hoy termina Habla Chino y quiero agradecer en principio, agradecer al ingeniero Wong por la oportunidad de estar en el canal, a Erasmo Wong hijo, por la oportunidad de este año maravilloso, donde hemos podido desarrollar un programa, donde hemos estado muy felices”, señaló.

Aldo Miyashiro se despidió agradeciendo a su equipo de trabajo

Al finalizar su despedida, Aldo Miyashiro tuvo palabras de agradecimiento al público y al equipo de trabajo que lo acompañó durante esta nueva aventura en Willax.

“Quiero agradecer después a mi equipo maravilloso, comandado por Víctor Hugo Dávila, con Gabriela, con Mónica, con el Gringo, con Ada, con Shirley, con Katia, ahora con Carlos, con el Pelado. Tremendo equipo que ha demostrado tanto su valía, que sé que muchos van a continuar acá en el canal y eso me da de verdad muchísima alegría,” finalizó el popular 'chino'.