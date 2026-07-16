Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031 dejó varios momentos que llamaron la atención. Uno de ellos ocurrió durante el discurso que ofreció tras recibir el documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando agradeció a las personas que la acompañaron a lo largo de su trayectoria política y personal.

Entre los nombres que mencionó estuvieron sus padres, el dictador Alberto Fujimori y Susana Higuchi, así como su hermana Sachi, a quien expresó un agradecimiento especial por su respaldo. Sin embargo, un detalle llamó la atención de numerosos usuarios en redes sociales: la ausencia de cualquier referencia a su hermano Kenji, una omisión que rápidamente generó comentarios y reacciones en distintas plataformas.

Keiko Fujimori no mencionó a Kenji durante su discurso de entrega de credenciales

Durante su intervención tras recibir las credenciales que la acreditan como presidenta electa, Keiko Fujimori dedicó parte de su mensaje a agradecer el respaldo de las personas más cercanas a ella. En ese tramo de su discurso recordó a sus padres, destacó el apoyo de su hermana Sachi y también expresó palabras de cariño para sus hijas.

Sin embargo, no hizo ninguna mención a su hermano Kenji, un detalle que advirtieron varios usuarios en redes sociales.

"Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón. (...) A Sachi, que está acá, gracias por sostenerme cuando el camino parecía más duro. A mis hijas Kyara y Kaori. Ustedes han crecido enfrentando circunstancias que ninguna familia desea vivir", señaló la lideresa de Fuerza Popular durante la ceremonia.

La ausencia del conductor de 'Tampoco tampodcast' en los agradecimientos llamó la atención debido a la historia política reciente entre ambos. En las elecciones de 2021, el excongresista manifestó públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de su hermana. No obstante, durante la campaña electoral de este año marcó distancia de Fuerza Popular y solicitó expresamente que no se le vinculara con la organización política encabezada por Keiko Fujimori.

Usuarios en redes critican a Keiko Fujimori por no agradecer a su hermano Kenji

La ausencia de una mención a Kenji Fujimori durante el discurso de Keiko no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales. Minutos después de la ceremonia, diversos internautas comenzaron a comentar el momento y a compartir sus interpretaciones sobre la decisión de la presidenta electa de no incluir a su hermano en los agradecimientos dirigidos a su familia.

Entre las reacciones publicadas en distintas plataformas destacaron mensajes como: "¿No lo perdonó?", "gesto de desprecio, no lo saludó", "Kenji sabe toda la verdad" y "algún día pagará por todo lo que ha hecho". Otros usuarios también debatieron sobre el actual vínculo entre ambos y recordaron las diferencias políticas que han marcado su relación en los últimos años.