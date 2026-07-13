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Sheyla Rojas dejó en shock a sus seguidores al anunciar el fin definitivo de su relación con el empresario mexicano Sir Winston y puso punto final a una historia de amor que se extendió por cinco años. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que la exintegrante de 'Esto es guerra' había expresado en más de una ocasión su deseo de llegar al altar y todo indicaba que, tras varios años de convivencia en México, ese paso estaba cada vez más cerca.

Con el objetivo de frenar las especulaciones sobre una supuesta infidelidad, la influencer peruana recurrió a su cuenta oficial de TikTok para revelar cuál fue el verdadero detonante que la llevó a terminar la relación.

Sheyla Rojas y su publicacion en redes sociales. Foto: TikTok.

Sheyla Rojas revela el motivo de su ruptura con Sir Winston

Sheyla Rojas, de 39 años, explicó que el principal factor de su separación de Sir Winston fue la falta de reciprocidad en la relación. La nacida en Chiclayo dio a entender que decidió poner fin al romance al considerar que el compromiso ya no era mutuo.

“La gente tiene miedo de estar soltera; yo tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo”, compartió en redes sociales la influencer.

Vale recordar que, tiempo atrás, Sheyla Rojas confesó en una entrevista con Magaly Medina que uno de sus mayores sueños era casarse con Sir Winston antes de formar una familia con él. Sin embargo, ese anhelo quedó atrás tras la ruptura. Además, la exchica reality contó que durante los años que vivió en México postergó varios proyectos personales e incluso dejó de lado su carrera como conductora de televisión en Perú.

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¿Sheyla Rojas volverá a la televisión peruana?

Tras anunciar el fin de su relación con Sir Winston, varias seguidoras le preguntaron a Sheyla Rojas si tenía pensado volver a la televisión peruana. La influencer respondió afirmativamente y aseguró que ese era uno de los objetivos que espera concretar ahora que se encuentra soltera.

Años atrás, la exmodelo fue conductora de 'Estás en todas' junto a Choca Mandros y también fue copresentadora del segmento de espectáculos de América Televisión. También participó en algunas novelas de ese canal.