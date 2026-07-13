HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Sheyla Rojas expone el detonante que la llevó a terminar para siempre con Sir Winston tras cinco años: “Miedo de malgastar mi tiempo”

La influencer Sheyla Rojas decidió sincerarse en TikTok y reveló el motivo por el que puso fin a su historia de amor con el empresario mexicano Sir Winston.

Sheyla Rojas mostró su deseo de retornar a la TV peruana tras encontrarse soltera. Foto: Composición LR/Instagram
Sheyla Rojas mostró su deseo de retornar a la TV peruana tras encontrarse soltera. Foto: Composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Sheyla Rojas dejó en shock a sus seguidores al anunciar el fin definitivo de su relación con el empresario mexicano Sir Winston y puso punto final a una historia de amor que se extendió por cinco años. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que la exintegrante de 'Esto es guerra' había expresado en más de una ocasión su deseo de llegar al altar y todo indicaba que, tras varios años de convivencia en México, ese paso estaba cada vez más cerca.

Con el objetivo de frenar las especulaciones sobre una supuesta infidelidad, la influencer peruana recurrió a su cuenta oficial de TikTok para revelar cuál fue el verdadero detonante que la llevó a terminar la relación.

Sheyla Rojas y su publicacion en redes sociales. Foto: TikTok.

Sheyla Rojas y su publicacion en redes sociales. Foto: TikTok.

PUEDES VER: ¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

lr.pe

Sheyla Rojas revela el motivo de su ruptura con Sir Winston

Sheyla Rojas, de 39 años, explicó que el principal factor de su separación de Sir Winston fue la falta de reciprocidad en la relación. La nacida en Chiclayo dio a entender que decidió poner fin al romance al considerar que el compromiso ya no era mutuo.

“La gente tiene miedo de estar soltera; yo tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo”, compartió en redes sociales la influencer.

Vale recordar que, tiempo atrás, Sheyla Rojas confesó en una entrevista con Magaly Medina que uno de sus mayores sueños era casarse con Sir Winston antes de formar una familia con él. Sin embargo, ese anhelo quedó atrás tras la ruptura. Además, la exchica reality contó que durante los años que vivió en México postergó varios proyectos personales e incluso dejó de lado su carrera como conductora de televisión en Perú.

PUEDES VER: Amiga de Sheyla Rojas revela cómo se encuentra tras su separación definitiva de Sir Winston luego de 5 años

lr.pe

¿Sheyla Rojas volverá a la televisión peruana?

Tras anunciar el fin de su relación con Sir Winston, varias seguidoras le preguntaron a Sheyla Rojas si tenía pensado volver a la televisión peruana. La influencer respondió afirmativamente y aseguró que ese era uno de los objetivos que espera concretar ahora que se encuentra soltera.

Años atrás, la exmodelo fue conductora de 'Estás en todas' junto a Choca Mandros y también fue copresentadora del segmento de espectáculos de América Televisión. También participó en algunas novelas de ese canal.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Amiga de Sheyla Rojas revela cómo se encuentra tras su separación definitiva de Sir Winston luego de 5 años

Amiga de Sheyla Rojas revela cómo se encuentra tras su separación definitiva de Sir Winston luego de 5 años

LEER MÁS
¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

LEER MÁS
Sheyla Rojas muestra el resultado de su nueva rinoplastia tras retoque estético: "Quería que no me cambie la cara"

Sheyla Rojas muestra el resultado de su nueva rinoplastia tras retoque estético: "Quería que no me cambie la cara"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Nuevo amor en Chollywood! Sergio George confirma que está saliendo con Magdyel Ugaz: “Nos estamos conociendo”

¡Nuevo amor en Chollywood! Sergio George confirma que está saliendo con Magdyel Ugaz: “Nos estamos conociendo”

LEER MÁS
¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

LEER MÁS
Carlos Villagrán regresa al Perú: el recordado 'Kiko' de 'El Chavo del 8' presentará su renovado espectáculo de circo

Carlos Villagrán regresa al Perú: el recordado 'Kiko' de 'El Chavo del 8' presentará su renovado espectáculo de circo

LEER MÁS
Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

LEER MÁS
Hija de Said Palao hace llorar a su madre durante su matrimonio con desgarradoras palabras: “Una persona no puede cambiar del todo”

Hija de Said Palao hace llorar a su madre durante su matrimonio con desgarradoras palabras: “Una persona no puede cambiar del todo”

LEER MÁS
‘Al fondo hay sitio’ despide para siempre a Erick Elera tras la trágica muerte de Joel Gonzales en la guerra

‘Al fondo hay sitio’ despide para siempre a Erick Elera tras la trágica muerte de Joel Gonzales en la guerra

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025