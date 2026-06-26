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Magaly Medina estaría atravesando un difícil momento personal luego de exponer en su programa escalofriantes mensajes de extorsión que le llegaron, en los que la amenazan con atentar contra su vida. En ellos mencionan el nombre de Jefferson Farfán y le exigen el pago de dinero.

En ese contexto, la conductora de 'Magaly TV: la firme' compartió un video en TikTok, donde anuncia que dejará su vivienda para trasladarse a la casa que adquirió junto con su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Por ello, Medina expresó su tristeza, ya que también dejará el extenso huerto al que le dedicó varios años de cuidado.

Magaly Medina abandona su vivienda y se muestra afectada por su huerto

A través de su cuenta en TikTok, Magaly Medina, de 63 años, mostró el huerto que dejará en su vivienda y al que le dedicó varios años de cultivo. Por esa razón, señaló que le resulta difícil despedirse de ese espacio lleno de plantas, ya que también guarda gratos recuerdos de su vida.

"Tengo que decirle adiós a mi huerto y me da una tristeza y una pena porque lo he cultivado durante tanto tiempo con mucho cariño y no me lo puedo llevar. Claro, me puedo llevar algunas plantas, sí, pero el huerto se va a quedar acá. Ojalá que quien se quede con mi casa me lo cuide", contó muy seria la polémica presentadora.

Además, presentó las diferentes especies que sembró, como romero, hierba luisa, albahaca y ají, entre otras, las cuales le sirvieron para preparar diversos platos en su domicilio.

Magaly Medina se refiere a Jefferson Farfán tras recibir mensajes extorsionadores

El último lunes 22 de junio, Magaly Medina decidió exponer algunos de los mensajes extorsionadores en su contra durante su programa y no dudó en referirse a Jefferson Farfán en medio de ese complicado panorama.

"Tú ganaste. ¿Qué quieres? ¿Que me metan plomo? ¿Quieres que me pongan una bomba en mi carro? ¿Eso quieres?", expresó muy incómoda. "Farfán cree que, con su boquilla, poniéndome un montón de post en sus redes sociales, a mí me va a meter miedo", señaló. Además, recalcó que continuará ejerciendo su trabajo amparada por la libertad de expresión.