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Denuncian a reportero de Magaly Medina por presunto hostigamiento para armar ampay a Reimond Manco y Pedro Aquino

Pamela Chang expuso chats en los que, según su denuncia, el reportero Gianfranco Pérez le pedía acercarse a Reimond Manco y Pedro Aquino para obtener un supuesto 'ampay'.

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly Medina, es denunciado por Pamela Chang. Foto: composición LR/Willax
Gianfranco Pérez, reportero de Magaly Medina, es denunciado por Pamela Chang. Foto: composición LR/Willax
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Pamela Chang, cuyo nombre real es Marjorie Stephanie Fuenzalida García, denunció públicamente al reportero de Magaly Medina, Gianfranco Pérez, por presunto hostigamiento y acoso sexual, y aseguró que el periodista la habría presionado para contactar a los exfutbolistas Reimond Manco y Pedro Aquino con el objetivo de obtener material para un supuesto 'ampay'.

En declaraciones difundidas por el programa 'Amor y fuego', la joven afirmó que el reportero le daba indicaciones precisas sobre la manera en la que debía comunicarse con los exseleccionados nacionales. "Escríbele, ponle 'te veo en todos los podcast', no seas muy sexual, sé algo sutil... pero ya hay que darle pie para comenzar a generar algo", leyó uno de los mensajes.

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Pamela Chang muestra chats y acusa presión para contactar a futbolistas

Durante su testimonio, la creadora de contenido sostuvo que las conversaciones con Gianfranco Pérez no solo incluían sugerencias, sino constantes insistencias para que estableciera contacto con figuras del fútbol peruano. Según explicó, el periodista mostraba especial interés en el exfutbolista Reimond Manco debido al impacto mediático que podría generar una eventual exposición televisiva.

"Qué clase de programa busca a mujeres para que les escriba, les esté dando like para que caigan", cuestionó durante su entrevista. Asimismo, mostró otro mensaje que habría recibido del reportero: "Si es Manco, mejor. Ese es la bomba, todo a Manco…".

La joven aseguró que el popular ‘Urraco’ le pedía iniciar conversaciones de manera sutil para posteriormente obtener material que pudiera derivar en un supuesto 'ampay'. Según indicó, las solicitudes se habrían repetido en distintas oportunidades y le generaron incomodidad debido a la insistencia del periodista.

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Pamela Chang también denuncia presunto acoso y amenazas

Además de las acusaciones relacionadas con el presunto hostigamiento para involucrar a futbolistas, Pamela Chang aseguró haber presentado una denuncia policial contra Gianfranco Pérez por presunto acoso sexual, hostigamiento y maltrato psicológico.

La joven también afirmó que el reportero habría intentado intimidarla al mencionar información relacionada con su hijo menor de edad. "Tú me amenazaste, amenazaste con exponer la integridad de mi menor hijo", señaló y sostuvo que el periodista le habría insinuado que debía devolverle un supuesto favor relacionado con una nota periodística anterior.

La joven recordó un episodio ocurrido luego de coincidir con Gianfranco Pérez en un aeropuerto. Según relató, durante el trayecto le propuso subir a su departamento, propuesta que ella rechazó. "Me dijo: 'Tú me debes, que no te olvides, que la nota que te hice, te salvé de ese mal momento' (...) 'Tú sabes de qué te he salvado, de lo más preciado que tienes'", relató.

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