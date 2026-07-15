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Magaly Medina se pronunció en vivo luego de que su reportero Gianfranco Pérez, conocido como ‘Peluche’, fuera denunciado en 'Amor y fuego' por la actriz de entretenimiento adulto Pamela Chang por un presunto caso de extorsión y acoso.

En la más reciente edición de su programa, la presentadora aseguró que revisó el celular de su ‘urraco’ y afirmó que no encontró indicios de extorsión ni de acoso. No obstante, reveló que ambos intercambiaban fotografías y videos subidos de tono. Tras ello, la figura de ATV anunció que tomó la decisión de despedir a su colaborador.

Magaly Medina habló tras denuncia a su reportero por presunto acoso y extorsión. Foto: ATV.

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Magaly Medina despide a su reportero tras ser denunciado

“Yo he revisado el celular de mi reportero esta tarde, donde he encontrado videos que ella le mandaba, fotografías que ella le mandaba, conversaciones de chat que se mandaban los dos, donde yo no veo nada de acoso. Yo veo dos personas adultas mandándose videos de alto voltaje... mutuo los dos”, señaló inicialmente Magaly Medina, con tono serio.

Luego, la presentadora expresó que su reportero Gianfranco Pérez iniciará acciones legales contra la denunciante. No obstante, precisó que decidió sacarlo del programa mientras se esclarecen por completo los hechos.

“Nosotros hemos decidido separarlo del programa (...) mientras tanto él no formará parte de mi programa, porque a mí no me gusta ser avergonzada por comportamientos como estos. Yo no soy la mamá de los pollitos (...) yo no me presto a chantajes baratos o a extorsiones de ningún tipo”, declaró la comunicadora, incómoda.

A través de sus redes sociales, Gianfranco Pérez publicó un comunicado en el que le pidió disculpas a Magaly Medina y afirmó que acepta la decisión de la pelirroja de separarlo de 'Magaly TV: la firme'.

Pamela Chang denuncia a reportero de Magaly Medina por presunta extorsión

Pamela Chang, cuyo nombre real es Marjorie Stefany Fuenzalida García, denunció a Gianfranco Pérez, reportero de Magaly Medina, por un presunto caso de acoso y extorsión. La actriz utilizó las cámaras de 'Amor y fuego' para mostrar chats y videos con los que busca respaldar su versión de los hechos.

Según su testimonio, el periodista le habría pedido ‘sembrar’ a futbolistas como Reimond Manco y Pedro Aquino con el fin de obtener material para presentarlos como protagonistas de futuros ampays. “Vengo a denunciar a Gianfranco Pérez Cruz por el tema de acoso, en primera instancia. Pero esto se va a agrandar, por supuesto que sí, por hostigamiento, por maltrato psicológico”, señaló.