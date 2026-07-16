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Keiko Fujimori caviar y las últimas del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

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Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con presidente Balcázar

Tal como habían anunciado, el encuentro se desarrolla tras la entrega de credenciales a la plancha presidencial electa el último miércoles 16.

Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con presidente Balcázar
Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con presidente Balcázar
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Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con José Balcázar. Tal como habían anunciado, el encuentro se desarrolla tras la entrega de credenciales a la plancha presidencial electa el último miércoles 16.

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La invitación se realizó el último 9 de julio, cuando el mandatario acudió a la oficina de la presidenta electa para felicitarla por su victoria en las urnas y comentarle algunos consejos, tal como informó Fujimori.

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Posteriormente, ambos anunciaron ante la prensa que habían acordado una reunión para este jueves, una vez que la plancha presidencial electa recibiera las credenciales, acto que se desarrolló el miércoles 15.

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