HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori caviar y las últimas del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José Balcázar pide que su pensión se equipare al sueldo de un congresista

El mandatario presentó una aclaración sobre su petitorio de pensión vitalicia. Solicitó que se nivele su pensión de cesantía como exmagistrado al salario de un congresista.

José Balcázar pide que su pensión sea equivalente al sueldo de un congresista
José Balcázar pide que su pensión sea equivalente al sueldo de un congresista
Escuchar
Resumen
Compartir

José María Balcázar presentó una aclaración al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y señaló que su solicitud de pensión vitalicia debe entenderse como la nivelación de su pensión de cesantía como exmagistrado al sueldo de un congresista, pues esta es la última función que desempeñó.

Únete a nuestro canal de política y economía

Decreto Ley N 20530

El oficio fue dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y señala que la pretensión de Balcázar consiste en que la pensión que le corresponde como magistrado cesante del Poder Judicial, bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530, sea recalculada tomando como referencia el salario de un parlamentario, al haber sido ese el último cargo público que desempeñó antes de asumir la Presidencia.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

En el documento, el mandatario explica que dejó de percibir su pensión como exmagistrado en 2021, cuando asumió funciones como congresista, debido a la incompatibilidad legal de recibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado. Por ello, sostiene que, una vez concluido su mandato, corresponde restituir y nivelar dicha pensión.

"Con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la tramitación de mi derecho, aclaro que mi pretensión final es la restitución y nivelación de mi pensión del Decreto Ley N.° 20530, la cual debe ser recalculada y nivelada tomando como referencia la remuneración que perciben actualmente los congresistas en funciones", señala el escrito presentado por Balcázar.

Como parte del trámite, el jefe de Estado adjuntó una copia de su documento de identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530 y su credencial como congresista de la República.

Pedido de pensión vitalicia

A través de una solicitud presentada ante el Congreso de la República, el mandatario pidió acceder a este beneficio por las funciones desempeñadas como jefe de Estado desde febrero del 2026.

Uno de los principales argumentos expuestos por Balcázar en su solicitud se basa en el caso del expresidente Valentín Paniagua. Según el actual mandatario, Paniagua fue beneficiado por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los expresidentes al concluir su mandato. Como se recuerda, Paniagua asumió la Presidencia de la República tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000.

En el mismo documento, Balcázar solicita además la suspensión provisional de la pensión que percibe bajo el régimen pensionario correspondiente a las funciones que desempeñó como magistrado del Poder Judicial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
José María Balcázar solicita pensión vitalicia al Congreso

José María Balcázar solicita pensión vitalicia al Congreso

LEER MÁS
Balcázar sobre indulto a Castillo: "Está en estudio, no hay nada concreto todavía"

Balcázar sobre indulto a Castillo: "Está en estudio, no hay nada concreto todavía"

LEER MÁS
Petroperú: gremio de trabajadores exige retirar a ProInversión tras seis meses sin resultados

Petroperú: gremio de trabajadores exige retirar a ProInversión tras seis meses sin resultados

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Derogar leyes pro crimen demoraría hasta un año

Derogar leyes pro crimen demoraría hasta un año

LEER MÁS
Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

LEER MÁS
Narco “Manteco” inundó Argentina con coca y ahora se oculta en el Perú

Narco “Manteco” inundó Argentina con coca y ahora se oculta en el Perú

LEER MÁS
Fuerza Popular de Keiko Fujimori convirtió entrega de credenciales en un mitin político

Fuerza Popular de Keiko Fujimori convirtió entrega de credenciales en un mitin político

LEER MÁS
Keiko Fujimori llama a "reconciliar el país" pese a actuaciones de Fuerza Popular: "He aprendido de mis errores"

Keiko Fujimori llama a "reconciliar el país" pese a actuaciones de Fuerza Popular: "He aprendido de mis errores"

LEER MÁS
Absalón Vásquez asumirá como senador debiendo al Estado más de un millón de soles por reparación civil

Absalón Vásquez asumirá como senador debiendo al Estado más de un millón de soles por reparación civil

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025