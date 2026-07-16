José Balcázar pide que su pensión se equipare al sueldo de un congresista

José Balcázar pide que su pensión sea equivalente al sueldo de un congresista

José Balcázar pide que su pensión sea equivalente al sueldo de un congresista

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José María Balcázar presentó una aclaración al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y señaló que su solicitud de pensión vitalicia debe entenderse como la nivelación de su pensión de cesantía como exmagistrado al sueldo de un congresista, pues esta es la última función que desempeñó.

Decreto Ley N 20530

El oficio fue dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y señala que la pretensión de Balcázar consiste en que la pensión que le corresponde como magistrado cesante del Poder Judicial, bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530, sea recalculada tomando como referencia el salario de un parlamentario, al haber sido ese el último cargo público que desempeñó antes de asumir la Presidencia.

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En el documento, el mandatario explica que dejó de percibir su pensión como exmagistrado en 2021, cuando asumió funciones como congresista, debido a la incompatibilidad legal de recibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado. Por ello, sostiene que, una vez concluido su mandato, corresponde restituir y nivelar dicha pensión.

"Con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la tramitación de mi derecho, aclaro que mi pretensión final es la restitución y nivelación de mi pensión del Decreto Ley N.° 20530, la cual debe ser recalculada y nivelada tomando como referencia la remuneración que perciben actualmente los congresistas en funciones", señala el escrito presentado por Balcázar.

Como parte del trámite, el jefe de Estado adjuntó una copia de su documento de identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530 y su credencial como congresista de la República.

Pedido de pensión vitalicia

A través de una solicitud presentada ante el Congreso de la República, el mandatario pidió acceder a este beneficio por las funciones desempeñadas como jefe de Estado desde febrero del 2026.

Uno de los principales argumentos expuestos por Balcázar en su solicitud se basa en el caso del expresidente Valentín Paniagua. Según el actual mandatario, Paniagua fue beneficiado por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los expresidentes al concluir su mandato. Como se recuerda, Paniagua asumió la Presidencia de la República tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000.

En el mismo documento, Balcázar solicita además la suspensión provisional de la pensión que percibe bajo el régimen pensionario correspondiente a las funciones que desempeñó como magistrado del Poder Judicial.