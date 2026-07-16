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Sociedad

Pokémon confirma a Lima como sede de torneo internacional en 2027: cuándo será y quiénes podrán competir

Perú se reintegra al circuito competitivo de Pokémon en América Latina, que incluye ciudades como Recife y Buenos Aires, lo que destaca su relevancia en competencias regionales y eventos especiales.

Lima será sede del Lima Pokémon Special Event, un campeonato internacional de Pokémon para la temporada 2027
Lima será sede del Lima Pokémon Special Event, un campeonato internacional de Pokémon para la temporada 2027 | Foto: composición LR
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Lima fue confirmada como una de las sedes latinoamericanas del circuito competitivo de Pokémon para la temporada 2027. La capital albergará el Lima Pokémon Special Event, un campeonato internacional que reunirá a competidores de diferentes categorías y modalidades oficiales.

El torneo se desarrollará los 24 y 25 de abril del 2027 en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco. Durante las dos jornadas, los participantes competirán en los torneos de Pokémon Trading Card Game (Pokémon TCG), los videojuegos oficiales de la franquicia y Pokémon GO.

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Con esta designación, Perú vuelve a integrar el calendario oficial de competencias de Pokémon en América Latina, que también incluye ciudades como Recife, Puebla, Buenos Aires, Mérida, Santiago, Río de Janeiro, Monterrey y Porto Alegre.

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¿Quiénes podrán competir en el campeonato?

Los Campeonatos Especiales de Pokémon tienen un formato similar al de los torneos regionales, ya que reúnen las principales modalidades competitivas y otorgan la misma cantidad de Championship Points, puntaje que permite a los jugadores avanzar dentro del circuito oficial y acercarse a la clasificación para competencias internacionales de mayor nivel.

Para participar en el Lima Pokémon Special Event, los competidores deberán contar con una cuenta activa de Pokémon Trainer Club y formar parte del programa Play! Pokémon, requisitos establecidos por la organización del circuito.

Los campeonatos regionales y los eventos especiales figuran entre las competencias con mayor convocatoria y distribución de puntos del circuito oficial, solo por detrás de los campeonatos internacionales.

Perú vuelve a ser sede del circuito competitivo

No será la primera vez que Lima reciba un evento de esta categoría. En mayo del 2026, la capital fue sede del Campeonato Especial Pokémon 2026, realizado en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, también en Surco.

Además, como parte de las celebraciones por el aniversario de Pokémon GO, Barranco acogió el Festival de Pokémon GO 2026: Global, lo que consolida al país como uno de los escenarios elegidos para actividades oficiales de la franquicia en la región.

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