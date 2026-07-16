Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz, ídolos del reguetón, vuelven al Perú para el Cochinola 2026

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Después de meses de espera, Cochinola vuelve con una producción completamente renovada, manteniendo la esencia que la convirtió en un fenómeno entre los amantes del reguetón, pero llevando la experiencia a un nuevo nivel. Bajo el concepto 'El regreso a la Tierra Prometida', el evento promete una producción de calidad internacional, como de costumbre, efectos especiales y una atmósfera única que hará vibrar a miles de asistentes de principio a fin.

El evento reunirá a tres gigantes del género urbano: Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz, en una noche que promete convertirse en uno de los espectáculos más impactantes del año. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, con un descuento especial del 10% con tus tarjetas BCP.

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¿Cuándo y dónde será Cochinola 2026 con Nicky Jam, Wisin y Angel y Khriz?

La espera terminó. Cochinola, una de las fiestas urbanas más icónicas y esperadas por miles de fanáticos, anuncia su retorno con una edición histórica, 'Cochi: El regreso a la Tierra Prometida', que se realizará el 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

El anuncio del evento ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores del género urbano, quienes durante meses esperaron la nueva edición de Cochinola. Las redes sociales ya reflejan el entusiasmo del público por volver a vivir una de las marcas de entretenimiento más recordadas del país, ahora con un cartel encabezado por leyendas del reguetón.

¿Quiénes serán los artistas que se presentarán en Cochinola 2026?



El gran protagonista de la noche será Nicky Jam, una de las máximas leyendas de la música urbana a nivel mundial. Con una trayectoria de más de 20 años, el artista ha conquistado los escenarios más importantes del planeta y ha colocado éxitos como 'Yo no soy tu Marido', 'Donde están las gatas', 'Hasta el amanecer', 'X', 'Travesuras' y 'Voy a beber' en la cima de los rankings internacionales. Ganador de múltiples premios y con miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, su regreso al Perú es uno de los más esperados por el público.



A esta celebración se suma Wisin, considerado uno de los arquitectos del reguetón moderno y una de las figuras más influyentes de la música latina. Como integrante del legendario dúo Wisin & Yandel y también como solista, ha construido un legado con himnos que marcaron a toda una generación, consolidándose como uno de los artistas urbanos más exitosos de todos los tiempos.



La fiesta también contará con la presencia de Angel & Khriz, el dúo puertorriqueño responsable de algunos de los clásicos más recordados del reguetón, que celebra 25 años de carrera artística. Canciones como 'Ven Báilalo', 'Na de Na' y 'Carita de Ángel' siguen siendo referentes del género y prometen hacer cantar y bailar a miles de asistentes en una noche cargada de nostalgia, energía y celebración.



