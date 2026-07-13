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Magdyel Ugaz y Sergio George protagonizan íntimo momento en cumpleaños y desatan rumores de romance

¿Ya no se ocultan? Productor Sergio George le dedicó canción de amor a Magdyel Ugaz y actriz le respondió con un corazón.

Magdyel Ugaz y Sergio George actualmente están solteros. Foto: Composición LR/Instagram.
Magdyel Ugaz y Sergio George actualmente están solteros. Foto: Composición LR/Instagram.
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Magdyel Ugaz celebró su cumpleaños número 42 en una íntima reunión junto a sus familiares, colegas de la televisión y amigos más cercanos. Sin embargo, uno de los invitados que más llamó la atención fue el productor estadounidense Sergio George, quien no pasó desapercibido durante la celebración.

Tanto la exactriz de 'Al fondo hay sitio' como el productor, famoso por trabajar con estrellas de la salsa en el continente, protagonizaron varios momentos de complicidad que desataron los rumores de un posible romance.

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Sergio George carga la torta a Magdyel Ugaz y le dedica una canción de amor

Sergio George mostró en sus redes sociales algunos de los momentos que compartió con Magdyel Ugaz en la fiesta de cumpleaños. Uno de los gestos que más sorprendió fue cuando el productor apareció cargando la torta hasta el lugar donde se encontraba la actriz, mientras ambos ocupaban el centro de la reunión, dejando entrever que tendrían un vínculo muy cercano.

La recordada 'Teresita' lucía emocionada al apagar las velas, en medio de los aplausos de sus familiares y amigos. Entre los invitados destacaron figuras de la televisión peruana como Gisela Valcárcel, Mónica Sánchez, Christian Rivero y Gianella Neyra.

A lo largo de la velada, Magdyel Ugaz y Sergio George fueron captados compartiendo varios momentos juntos y posando sonrientes para las fotos. El productor publicó imágenes de la celebración en sus historias de Instagram, etiquetó a la actriz y le dedicó la canción romántica 'Quisiera ser', del grupo Reik, lo que alimentó los rumores de un romance entre ambos.

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Magdyel Ugaz responde con un corazón a Sergio George

Magdyel Ugaz no ignoró la publicación de Sergio George y reaccionó con un emoji de corazón. El gesto desató revuelo en redes sociales. Vale recordar que ambos están solteros.

Unos meses atrás, la actriz anunció el fin de la relación que mantuvo durante dos años con un deportista, cuya identidad siempre prefirió mantener en reserva. Aunque evitó revelar los motivos de la ruptura, explicó que ambos habían tomado caminos distintos. "Fue algo muy hermoso. Pero nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción, y llevábamos otro ritmo", contó.

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