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Nuevos cortes de agua en Colombia, este 16 de julio de 2026: estos son los barrios de Bogotá que estarán sin servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó suspensiones programadas del suministro en varias localidades y reportó afectaciones adicionales por la reparación de una tubería matriz.

La EAAB anunció cortes de agua en Bogotá este 16 de julio de 2026 por trabajos de mantenimiento y la reparación de una tubería matriz
La EAAB anunció cortes de agua en Bogotá este 16 de julio de 2026 por trabajos de mantenimiento y la reparación de una tubería matriz | AFP
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que este jueves 16 de julio habrá cortes de agua en Bogotá por trabajos de mantenimiento programados y por la reparación de una tubería matriz averiada en la carrera 5 con calle 39, cerca del Parque Nacional. La medida afectará barrios de Bosa, Kennedy, Suba y Usaquén, mientras que sectores de Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda registrarán baja presión o suspensión temporal del suministro.

La empresa señaló que las obras buscan reducir el riesgo de daños mayores en la red de distribución. Además, confirmó la activación de un plan de contingencia con carrotanques para atender las solicitudes de la ciudadanía. El servicio priorizará hospitales, clínicas y centros con alta concentración de personas, y podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.

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Estos son los barrios de Bogotá sin agua este 16 de julio

La EAAB programó suspensiones del servicio por un periodo de hasta 24 horas en las siguientes localidades:

Bosa

  • Barrio: Laureles.
  • Horario: Desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: Cierre a terceros.

Kennedy

  • Barrios: Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.
  • Horario: Desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento preventivo.

Suba

  • Barrios: Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua y Potrerillo.
  • Horario: Desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: Cambio de medidor.

Usaquén

Santa Bárbara Central

  • Horario: Desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: Renovación de la red de acueducto.

Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela

  • Horario: Desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento correctivo.

Cinco localidades tendrán baja presión del servicio

La reparación de la tubería matriz también modificó la operación de la red y ocasionará baja presión de agua en sectores de:

  • Usaquén.
  • Chapinero.
  • Barrios Unidos.
  • Teusaquillo.
  • Puente Aranda.

Entre los barrios que podrían registrar disminución de presión se encuentran:

  • Molinos Norte.
  • Chicó Norte.
  • Santa Bibiana.
  • Polo Club.
  • San Patricio.
  • Galerías.
  • Ciudad Universitaria.
  • Quinta Paredes.
  • Nicolás de Federmán.
  • Campín.
  • La Esmeralda.
  • Puente Aranda.
  • Palermo.
  • La Soledad.
  • Siete de Agosto.
  • El Chicó.
  • Belalcázar.
  • Gran América.

Además, la EAAB confirmó la suspensión total del servicio en sectores de Chapinero y Santa Fe, dentro de la zona Paraíso-Pardo Rubio, donde se encuentran barrios como:

  • Parque Nacional.
  • El Paraíso.
  • Ingemar.
  • Siberia Urbano II.
  • Siberia Central.
  • Siberia Urbano III.
  • Siberia Rural.
  • Siberia II.
  • Ingemar Oriental I.
  • Siberia Urbano.
  • Siberia.

La empresa explicó que los cambios operativos podrían alterar temporalmente la coloración del agua, aunque aseguró que el líquido sigue siendo apto para el consumo. También recomendó llenar los tanques de reserva antes del corte, hacer un uso racional del recurso y solicitar carrotanques mediante la Acualínea 116 cuando sea necesario.

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