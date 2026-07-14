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La reciente separación de Sheyla Rojas y Sir Winston continúa generando repercusiones en la farándula. En la más reciente edición de 'Magaly TV: la firme', la popular 'Urraca' se pronunció sobre el fin de la relación y compartió detalles que, según afirmó, explican por qué la modelo decidió dar por terminada su historia con el empresario después de cinco años juntos.

Durante su intervención, la conductora sostuvo que fue la exchica reality quien tomó la decisión de finalizar el vínculo sentimental. Aunque evitó revelar información que, según dijo, conoce sobre el caso, dejó entrever que la ruptura estaría relacionada con hechos que la influencer habría descubierto recientemente, motivo por el que optó por tomar distancia definitiva del mexicano.

Magaly Medina revela el motivo por el que Sheyla Rojas le habría terminado a Sir Winston

Al abordar el tema en su programa, Magaly Medina insinuó que existen aspectos de la separación que no puede hacer públicos. "Uy la Sheyla, qué tal. Es que hay cosas que no puedo contar ¿o sí?", comentó inicialmente, generando expectativa sobre lo que habría ocurrido entre Sheyla Rojas y Sir Winston.

Más adelante, la periodista amplió sus declaraciones durante una conversación con Mónica Cabrejos. En ese momento, afirmó que la expareja atravesó un quiebre luego de que la modelo conociera información vinculada con el comportamiento del empresario mexicano.

"Hay cosas que se ha enterado de la conducta de él", expresó la conductora, aunque inmediatamente aclaró que no podía brindar mayores detalles. "Creo, porque no puedo decirlo, porque no puedo decirlo. Pero algo ha pasado", añadió, al dejar claro que se trataba de una apreciación basada en la información que, según indicó, llegó a su conocimiento.

En ese mismo contexto, Magaly Medina recordó que Sheyla Rojas permaneció durante tres semanas en Perú para participar en el aniversario de bodas de sus padres y realizar un viaje familiar a Chota y Cutervo. Según comentó, Sir Winston no estuvo presente durante esa visita.

"Ella le terminó a él, lo tiene bloqueado": Magaly Medina sorprende con declaración sobre Sheyla Rojas

Además de referirse al supuesto motivo de la separación, Magaly Medina aseguró que la iniciativa para poner fin a la relación fue de Sheyla Rojas. De acuerdo con la presentadora, la decisión habría sido definitiva.

"La Sheyla le terminó a Sir Winston. Así fue. Ella le terminó a él", manifestó frente a cámaras al comentar el estado actual de la expareja.

La presentadora de ATV también afirmó que la modelo habría cortado toda comunicación con el empresario mexicano tras la ruptura. "Lo tiene hasta bloqueado, ¿saben, no? Ella le terminó", declaró, reforzando la versión que expuso durante su programa sobre el desenlace de la relación.