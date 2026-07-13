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Amiga de Sheyla Rojas revela cómo se encuentra tras su separación definitiva de Sir Winston luego de 5 años

Sheyla Rojas y Sir Winston terminaron su relación después de cinco años juntos. La modelo respondió a sus seguidores sobre su situación sentimental y una de sus amigas más cercanas reveló cómo se encuentra actualmente.

Sheyla Rojas y Sir Winston no llegaron al altar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Sheyla Rojas y Sir Winston no llegaron al altar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al confirmar que su relación con Sir Winston llegó a su fin después de cinco años de romance. La modelo peruana compartió la noticia de su separación definitiva, una decisión que marca el cierre de una importante etapa sentimental y que ha despertado interés por conocer cómo afronta este nuevo capítulo de su vida.

Luego de regresar al Perú y reencontrarse con su familia en Chiclayo, la exchica reality mostró en redes sociales algunos momentos de tranquilidad y descanso. Sin embargo, tras hacerse pública la ruptura, su amiga Ángela Curich reveló detalles sobre cómo se encuentra actualmente la influencer y qué actitud habría tomado después de terminar su relación con Sir Winston.

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Revelan el estado actual de Sheyla Rojas tras el fin de su romance con Sir Winston

Luego de conocerse el término de su relación con Sir Winston, el programa 'América hoy' logró comunicarse en exclusiva con Ángela Curich, amiga cercana de Sheyla Rojas, quien contó cómo afronta la influencer esta nueva etapa personal.

Según explicó, la popular 'Leona loca' se encuentra tranquila y acompañada por sus personas más cercanas tras cerrar su historia de amor con el empresario mexicano.

“Sheyla está bien, siempre estamos juntas”, comentó la amiga de la modelo, dejando claro que la mantiene respaldada en este proceso.

Asimismo, Ángela Curich reveló que la exintegrante de 'Esto es guerra' y 'Combate' habría tomado la decisión de permanecer en el Perú luego de su separación. La influencer, que recientemente volvió al país para reencontrarse con su familia y disfrutar de unos días de descanso, continuaría enfocada en esta nueva etapa lejos de México.

PUEDES VER: Sheyla Rojas desata rumores de ruptura con Sir Winston tras casi cinco años de relación: "No me merezco esto"

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Sheyla Rojas termina con Sir Winston tras 5 años

Sheyla Rojas confirmó que nuevamente se encuentra soltera luego de poner fin a su relación con Sir Winston, con quien compartió cinco años de romance. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes durante este tiempo fueron testigos del vínculo que mantuvieron y de los rumores que apuntaban a una posible boda.

La confirmación del término de la relación llegó cuando una usuaria de redes sociales le consultó a la influencer por la ausencia del empresario mexicano y su prolongada estadía en Perú.

Ante la pregunta, la creadora de contenido decidió responder de manera directa y despejó las dudas sobre su vida sentimental. “Terminamos, gracias por preguntar”, respondió la modelo, dejando claro que su historia de amor con el empresario mexicano quedó cerrada.

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