HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Chacalón Jr. reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud y confiesa: "Es una pesadilla"

El cantante recibió una emotiva sorpresa por parte de sus seguidores y agradeció el respaldo que viene recibiendo mientras se recupera de los problemas de salud que lo obligaron a dejar temporalmente los escenarios.

José María Palacios 'Chacalón JR' reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud. Foto: Composición LR
José María Palacios 'Chacalón JR' reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr., volvió a pronunciarse públicamente luego de varios meses de mantener un bajo perfil tras anunciar una pausa en su carrera artística. El cantante fue sorprendido por su club de fans con una emotiva celebración por su cumpleaños, en la que recibió un obsequio y el cariño de sus seguidoras.

Visiblemente emocionado por el gesto, el hijo del recordado Lorenzo Palacios, 'Papá Chacalón', aprovechó el encuentro para agradecer las muestras de apoyo y compartir un sentido mensaje sobre el difícil proceso que viene enfrentando.

PUEDES VER: Chacalón Jr. preocupa al anunciar su retiro temporal de los escenarios por problemas de salud: “No es una despedida”

lr.pe

Chacalón Jr. agradece el apoyo de sus seguidores tras emotiva sorpresa por su cumpleaños

Con globos, una torta y varios presentes, el artista no ocultó su emoción al dirigirse a las seguidoras que llegaron para acompañarlo por su fecha especial. Aunque evitó profundizar en su estado de salud, reconoció que atraviesa una etapa complicada y agradeció el respaldo que ha recibido en los últimos meses.

"No puedo hablar mucho, pero de verdad muchas gracias. Nadie sabe lo que uno está pasando. Tiene que pasarlo para saber qué es este dolor, este malestar. Es una pesadilla, pero como dicen, son pruebas y uno tiene que sobrellevar", expresó.

PUEDES VER: Desatan balacera durante concierto del hijo de ‘Chacalón Jr.’ en San Juan de Miraflores

lr.pe

Asimismo, el intérprete se mostró optimista frente al proceso que atraviesa y aseguró que confía en salir adelante, pese a que, según contó, algunas personas llegaron a pensar que ya no volvería a los escenarios.

"De verdad, muchas gracias, les agradezco de corazón. Ha sido muy bonito de su parte. A veces los amigos se ven en las buenas y en las malas. Muchos han abandonado y han pensado que de repente ya no voy a estar cantando o ya no voy a estar, pero Dios me va a sacar de esto. Es la voluntad de él", añadió.

¿Por qué Chacalón Jr. se alejó de los escenarios?

En abril de este año, Chacalón Jr. anunció que pondría en pausa su carrera artística debido a problemas de salud. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que debía priorizar su recuperación y pidió comprensión a su público, aclarando que no se trataba de un retiro definitivo.

"Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles", señaló entonces el cantante, quien también manifestó su deseo de evitar especulaciones sobre su estado.

Tras el anuncio, artistas del género como Toño Centella pidieron públicamente una cadena de oración por la salud de José María Palacios al revelar que atravesaba un momento complicado. Aunque continúa alejado de las presentaciones oficiales, hace unas semanas el cantante conmemoró sus 32 años de trayectoria artística con una breve aparición junto con su familia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Muere cantante Perucho Navarro, intérprete de la cumbia ‘Año Viejo’, a los 85 años

Muere cantante Perucho Navarro, intérprete de la cumbia ‘Año Viejo’, a los 85 años

LEER MÁS
Muere Bonnie Tyler, icónica voz de 'Total Eclipse of the Heart', a los 75 años

Muere Bonnie Tyler, icónica voz de 'Total Eclipse of the Heart', a los 75 años

LEER MÁS
Captan a Daniela Darcourt besando a cantante de Zaperoko: habrían pasado la noche juntos y sería su nuevo galán

Captan a Daniela Darcourt besando a cantante de Zaperoko: habrían pasado la noche juntos y sería su nuevo galán

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo rompe en llanto frente a Magaly por emotivo gesto tras conflicto con su padre biológico: "Tenía que agradecerte"

Ethel Pozo rompe en llanto frente a Magaly por emotivo gesto tras conflicto con su padre biológico: "Tenía que agradecerte"

LEER MÁS
Denuncian a reportero de Magaly Medina por presunto hostigamiento para armar ampay a Reimond Manco y Pedro Aquino

Denuncian a reportero de Magaly Medina por presunto hostigamiento para armar ampay a Reimond Manco y Pedro Aquino

LEER MÁS
¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

LEER MÁS
Magaly Medina comete infidencia sobre la ruptura de Sheyla Rojas y Sir Winston: "Hay cosas que ella se ha enterado"

Magaly Medina comete infidencia sobre la ruptura de Sheyla Rojas y Sir Winston: "Hay cosas que ella se ha enterado"

LEER MÁS
Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo por qué la llamaba "mosca muerta" y ella le responde: "Tengo mi propia opinión"

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo por qué la llamaba "mosca muerta" y ella le responde: "Tengo mi propia opinión"

LEER MÁS
Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025