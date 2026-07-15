Chacalón Jr. reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud y confiesa: "Es una pesadilla"

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José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr., volvió a pronunciarse públicamente luego de varios meses de mantener un bajo perfil tras anunciar una pausa en su carrera artística. El cantante fue sorprendido por su club de fans con una emotiva celebración por su cumpleaños, en la que recibió un obsequio y el cariño de sus seguidoras.

Visiblemente emocionado por el gesto, el hijo del recordado Lorenzo Palacios, 'Papá Chacalón', aprovechó el encuentro para agradecer las muestras de apoyo y compartir un sentido mensaje sobre el difícil proceso que viene enfrentando.

Chacalón Jr. agradece el apoyo de sus seguidores tras emotiva sorpresa por su cumpleaños

Con globos, una torta y varios presentes, el artista no ocultó su emoción al dirigirse a las seguidoras que llegaron para acompañarlo por su fecha especial. Aunque evitó profundizar en su estado de salud, reconoció que atraviesa una etapa complicada y agradeció el respaldo que ha recibido en los últimos meses.

"No puedo hablar mucho, pero de verdad muchas gracias. Nadie sabe lo que uno está pasando. Tiene que pasarlo para saber qué es este dolor, este malestar. Es una pesadilla, pero como dicen, son pruebas y uno tiene que sobrellevar", expresó.

Asimismo, el intérprete se mostró optimista frente al proceso que atraviesa y aseguró que confía en salir adelante, pese a que, según contó, algunas personas llegaron a pensar que ya no volvería a los escenarios.

"De verdad, muchas gracias, les agradezco de corazón. Ha sido muy bonito de su parte. A veces los amigos se ven en las buenas y en las malas. Muchos han abandonado y han pensado que de repente ya no voy a estar cantando o ya no voy a estar, pero Dios me va a sacar de esto. Es la voluntad de él", añadió.

¿Por qué Chacalón Jr. se alejó de los escenarios?

En abril de este año, Chacalón Jr. anunció que pondría en pausa su carrera artística debido a problemas de salud. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que debía priorizar su recuperación y pidió comprensión a su público, aclarando que no se trataba de un retiro definitivo.

"Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles", señaló entonces el cantante, quien también manifestó su deseo de evitar especulaciones sobre su estado.

Tras el anuncio, artistas del género como Toño Centella pidieron públicamente una cadena de oración por la salud de José María Palacios al revelar que atravesaba un momento complicado. Aunque continúa alejado de las presentaciones oficiales, hace unas semanas el cantante conmemoró sus 32 años de trayectoria artística con una breve aparición junto con su familia.