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Querido actor de América Televisión conmueve al revelar la dura batalla que enfrentó tras ser diagnosticado con cáncer: "Vivir día a día"

Uno de los actores más queridos y carismáticos del Perú recordó el difícil momento que vivió tras ser diagnosticado con cáncer. El artista reveló cómo enfrentó la enfermedad y compartió la reflexión que marcó su vida desde entonces.

Paul Martin participó de exitosas producciones de América Televisión como 'Los otros Concha'. Foto: Del Barrio Producciones
Paul Martin participó de exitosas producciones de América Televisión como 'Los otros Concha'. Foto: Del Barrio Producciones
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El reconocido actor y conductor Paul Martin compartió algunos de los episodios más difíciles de su vida durante una entrevista para 'Día D', donde habló del diagnóstico de cáncer que recibió hace seis años y de las lecciones que le dejaron los momentos más complejos de su historia personal. A sus 60 años, aseguró que esas experiencias transformaron su manera de afrontar cada día y redefinieron sus prioridades.

Además de recordar el proceso que vivió tras conocer la enfermedad, el artista también abordó la distante relación que mantuvo con su padre durante gran parte de su vida. Según explicó, esa ausencia de afecto influyó en la forma en que decidió construir el vínculo con su hijo Maurice, de 19 años, con quien procura expresar constantemente sus sentimientos y acompañarlo en cada etapa.

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Paul Martin revela que le diagnosticaron cáncer hace seis años

Uno de los pasajes más sensibles de la conversación fue el momento en que Paul Martin recordó el diagnóstico de cáncer de piel que recibió hace seis años. Todo comenzó cuando detectó una costra que no desaparecía, motivo por el que acudió a un especialista. Luego de una biopsia, el dermatólogo confirmó que se trataba de la enfermedad.

“No, es un cáncer que hay que echarle, dale, saca lo que tienes que sacar", recordó sobre su reacción tras conocer el resultado médico. Asimismo, destacó el papel que tuvo la fortaleza mental durante su recuperación y aseguró que mantener una actitud positiva fue clave para salir adelante.

"Yo creo que la mente es muy poderosa, todo lo que visualices te ayuda a encaminarse hacia eso", afirmó el querido actor de grandes producciones de América Televisión. Libre de la enfermedad, sostiene que aquella experiencia reforzó una filosofía que hoy guía su vida: vivir el presente sin adelantarse a lo que pueda ocurrir.

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Paul Martin confiesa lejana relación con su padre

Otro de los temas que marcó la conversación fue la relación que mantuvo con su padre. Paul Martin confesó que creció en un hogar con padres separados y que durante muchos años sintió la ausencia de muestras de cariño por parte de él, al punto de no haber escuchado nunca un "te quiero".

Con el paso del tiempo, decidió enfrentar esa deuda emocional y buscó un espacio para conversar con él. El actor relató que ambos viajaron a Ica para hablar con sinceridad y expresar sentimientos que permanecieron guardados durante años. "Abres el corazón y lo sueltas", recordó sobre ese encuentro que le permitió sanar parte de esa historia.

Esa experiencia también cambió la forma en que ejerce la paternidad. El actor de 'Los otros concha' aseguró que procura mantener una comunicación cercana con su hijo Maurice y expresarle permanentemente su afecto. "Siempre le digo cuánto lo quiero, siempre le digo que cuenta conmigo", señaló.

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