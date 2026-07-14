Erick Elera reveló que le gustaría que Joel Gonzáles regrese a 'Al fondo hay sitio' como sobreviviente de la guerra. Foto: Composición LR/Captura/América TV

Erick Elera reveló que le gustaría que Joel Gonzáles regrese a 'Al fondo hay sitio' como sobreviviente de la guerra. Foto: Composición LR/Captura/América TV

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Uno de los últimos capítulos de 'Al fondo hay sitio' dejó a los seguidores de la serie con una de las escenas más comentadas de la temporada: la muerte de Joel Gonzáles durante una misión en medio de la guerra. Tras la difusión del episodio, Erick Elera fue consultado sobre el futuro de su personaje y respondió con declaraciones que alimentan las especulaciones sobre un posible retorno.

El actor peruano se pronunció tanto desde la perspectiva de su personaje como desde su experiencia fuera de cámaras. Además de referirse a la incertidumbre que rodea su historia en la serie con Macarena y el bebé que esperan, también deslizó una frase que llamó la atención de los fanáticos: "Todavía tengo contrato", dejando claro que el destino del popular ‘Niño con cara de pez’ aún no estaría completamente definido.

"Todavía tengo contrato, todo puede pasar": Erick Elera habla sobre el futuro de Joel Gonzáles

Durante una entrevista realizada luego de grabar la secuencia ambientada en la guerra, Erick Elera contó, con el humor característico de su personaje, que Joel creyó que viajaría a Europa para reencontrarse con Macarena, pero terminó enviado al frente de combate.

Consultado ya como actor sobre el desenlace del personaje, el esposo de Allison Pastor reconoció que el público podría creer que Joel murió en 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, evitó confirmar esa posibilidad y dejó abierta la puerta a cualquier giro argumental.

"Sí, pues no, creo que la gente va a pensar que Joel ha... Bueno, todavía tengo contrato, creo. Acá todo puede pasar, ¿no? Vamos a ver qué pasa", expresó entre risas. La respuesta despertó rápidamente teorías entre los seguidores de la producción peruana.

Erick Elera quisiera que Joel Gonzáles regrese como sobreviviente de la guerra

Otro de los temas abordados fue el futuro sentimental de Macarena y el hijo que espera junto a Joel Gonzáles. Al responder desde la perspectiva del personaje, Erick Elera confesó que a Joel le costaría aceptar que ella reconstruya su vida con otra persona si él no regresa.

"Yo creo que igual penaría y no lo permitiría. Sería difícil de asimilar", comentó, reflejando el vínculo que mantiene la pareja dentro de la historia.

Pese a la incertidumbre en torno al personaje, el actor también compartió cómo le gustaría que continuara la trama. Según explicó, considera que sería un desenlace atractivo que Joel reaparezca en Las Nuevas Lomas convertido en un sobreviviente de la guerra y sea recibido como un héroe tras cumplir la misión que le fue encomendada.

"Por supuesto. Acá nada está dicho. Hay que ponerle ganas, fuerza y puedo salir de esto y regresar como todo un héroe después de haber cuidado la antena que tenía que cuidar", afirmó.