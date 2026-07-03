Fusión 2026 vuelve con conciertos, más de 60 restaurantes y experiencias para toda la familia

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Fusión, la Feria Gastronómica del Perú organizada por América Multimedia, volverá este 2026 con una propuesta renovada que reunirá gastronomía, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. El evento se realizará del 3 al 6 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, y las entradas ya se encuentran en preventa a través de Joinnus hasta el 16 de julio.

Fusión 2026 reunirá a destacados artistas y más de 60 restaurantes

Durante la presentación oficial, el CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz, destacó que esta segunda edición ofrecerá más propuestas gastronómicas, nuevos espectáculos y experiencias para el público.

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"El año pasado Fusión fue un éxito rotundo. Recibimos a miles de personas que disfrutaron de la mejor gastronomía, grandes espectáculos y la oportunidad de compartir con nuestro talento de pantalla. Este año regresamos recargados, con más comida, más espectáculos y muchas sorpresas para que las familias peruanas vivan una experiencia inolvidable alrededor de la mejor cocina del mundo: la peruana. Los esperamos del 3 al 6 de septiembre para vivir una gran fiesta en familia, donde la gastronomía, la música y el entretenimiento se unen en un solo lugar", señaló.

La programación artística contará con la participación de Corazón Serrano, Armonía 10, La Bella Luz, Son del Duke, Ruth Karina, Brenda Carvalho, Charanga Habanera, Son Tentación, Erick Elera, La Río Band, Orquesta Diamante, Alejandro Villagómez y Sonia Morales. Además, Timoteo encabezará un espectáculo dirigido al público infantil. También se desarrollará un show inspirado en 'Al fondo hay sitio' y un karaoke junto a las figuras de América Multimedia.

Fusión regresa este 2026 en la Costa Verde.

Gastronomía, experiencias inmersivas y seis mundos temáticos

Fusión 2026 reunirá a más de 60 restaurantes y un centenar de propuestas culinarias de la costa, sierra y selva, además de cocina internacional. Entre los establecimientos confirmados figuran La Nueva Chomba, Jolgorio, Criollísimo, Casa Mendoza, Anticuchos Bran, Doomo Saltado, San Joy Lao, La Cabrera, Sastrería Martínez y Casa María Zúñiga, además de diversas opciones de comida nikkei, italiana, ceviches, anticuchos, sangucherías, postres y bebidas.

El subgerente de Marketing de América Multimedia, Jaime "Choca" Mandros, explicó que el objetivo de Fusión es integrar la gastronomía con el entretenimiento para brindar una experiencia diferente a los asistentes.

"La gastronomía peruana es reconocida como una de las mejores del mundo, pero no siempre existen espacios donde el público pueda disfrutarla junto con experiencias de entretenimiento. En Fusión reunimos ambas propuestas: excelente comida, grandes espectáculos y la presencia de las figuras de América Multimedia para que las familias puedan compartir momentos únicos con ellos. Queremos que cada visitante viva una experiencia diferente e inolvidable", afirmó. Además, adelantó que el ají peruano será uno de los protagonistas de esta edición.

Entre las novedades destaca una experiencia gastronómica VIP con un menú de seis tiempos elaborado por los chefs Renzo Miñán y Francesco Di Santis, que combinará alta cocina con recursos audiovisuales e instalaciones inmersivas. Asimismo, la feria contará con seis espacios temáticos: Mundo América, Mundo del Fuego, Mundo Contigo Perú, Mundo Pangucheable, Mundo de Otros Mundos y Mundo Sin Reservas.