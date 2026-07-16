Es falso que este video muestre a aficionados noruegos realizando el ‘remo vikingo’ en un aeropuerto tras la eliminación de su selección

LO FALSO:

Se ha difundido el video de aficionados noruegos realizando el ‘remo vikingo’ en un aeropuerto tras la eliminación de su selección del Mundial 2026.

LO VERDADERO:

El video presenta inconsistencias: muestra personas con partes del cuerpo transparentadas, incompletas y deformes. Además, no se observa ningún tipo de intervención por parte de miembros de la seguridad del aeropuerto. Es más, uno de ellos parece divertirse junto a los noruegos.

Un análisis con las herramientas Hive Moderation y SynthID confirmó que el material fue generado con inteligencia artificial.

El creador original del video, Mike's Mayhem, indica explícitamente en la descripción de su cuenta de Facebook que usa dicha herramienta para elaborar videos “divertidos, imaginativos y disparatados”. Incluso incluye la etiqueta que identifica el contenido como generado con ella.

En los últimos días, se viralizó en redes sociales un video en el que, aparentemente, aficionados noruegos realizaban el ‘remo vikingo’ en un aeropuerto antes de regresar a su país por haber sido eliminados por Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol.

Sin embargo, un análisis detallado del material permitió identificar inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad. Entre ellas, se observaron personas parcialmente transparentes o con partes del cuerpo incompletas; además, uno de los dedos de la mano de un hombre estaba desproporcionadamente delgado en comparación con los demás y los rostros de quienes se encuentran al fondo presentaban deformaciones o un aspecto “derretido”.

Entre dos aficionados solo son visibles las piernas de una tercera persona, sin que aparezcan su torso ni su cabeza. Incluso estas se transparentan. Foto: Redes sociales

El dedo anular de hombre está desproporcionadamente delgado en comparación a los demás. Foto: Composición LR

Los rostros de algunos aficionados presentan deformaciones: Foto: Redes sociales

A ello se suma que muchas personas estaban ocupando las cintas transportadoras de equipaje sin que exista ningún tipo de intervención por parte del personal del aeropuerto. Incluso, uno de los guardias de seguridad participaba y parecía disfrutar del acto, lo que resulta incoherente con los protocolos habituales de seguridad y control en este tipo de instalaciones.

¿El guardia de seguridad no controla esa zona del aeropuerto? Foto: Redes sociales

Con el fin de verificar la autenticidad del video, este fue sometido a herramientas especializadas. Hive Moderation determinó que existe un 99,9% de probabilidad de que haya sido creado con IA.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Por su parte, SynthID, además de identificar nuevas inconsistencias visuales, concluyó que el video “fue generado mediante Seedance, un potente modelo de inteligencia artificial de la plataforma Hailuo AI, que se especializa en dar movimiento e hiperrealismo a imágenes fijas o prompts de texto”, y atribuyó su autoría a la página de Facebook Mike's Mayhem.

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Al encontrarla e ingresar a ella, se observó que en la descripción el autor indicaba explícitamente que utilizaba inteligencia artificial y programas de edición para elaborar videos “divertidos, emotivos, imaginativos, cautivadores y disparatados”.

Descripción de la página 'Mike's Mayhem'. Foto: Facebook

Tras una búsqueda en la página, se encontró la publicación original del video, a la que se le atribuyó la descripción (traducida al español): “Los aficionados noruegos se apoderaron de la zona de recojo de equipajes” y la etiqueta que identificaba el contenido como generado con inteligencia artificial.

El mismo autor catalogó el video como generado con IA. Foto: Facebook

Por lo mencionado en líneas anteriores, se concluye que el video no es real, sino que fue elaborado con IA.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un video que supuestamente mostraba a aficionados noruegos realizando el ‘remo vikingo’ tras la eliminación de su selección. Sin embargo, es falso. El material presentaba diversas inconsistencias visuales, como personas transparentes o incompletas, rostros deformados y situaciones poco probables de ocurrir en un aeropuerto, que pusieron en duda su autenticidad.

Por ello, el video fue analizado con las herramientas Hive Moderation y SynthID. La primera determinó que existe un 99,9% de probabilidad de que el contenido haya sido generado con inteligencia artificial, mientras que la segunda identificó que fue creado con el modelo Seedance de Hailuo AI y señaló que había sido publicado originalmente por la cuenta Mike's Mayhem. A partir de esta información, se corroboró que el creador de dicha cuenta elaboraba videos con inteligencia artificial y que la publicación original estaba etiquetada como contenido generado con esa herramienta.