Espectáculos

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez revelan el género de su primer bebé en emotiva celebración

La pareja reunió a familiares y amigos en un maravilloso evento al aire libre con el motivo de saber cuál es el género de su primogénito. "Tenía mi corazonada", expresó Verónica a través de sus redes. 

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez celebran en fiesta de revelación de género. Foto: Composición LR/Instagram
Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez celebran en fiesta de revelación de género. Foto: Composición LR/Instagram

El comediante Mateo Garrido Lecca y su esposa Verónica Álvarez anunciaron hace días que se convertirán en padres por primera vez. La pareja se encuentra viviendo una de las mejores etapas de sus vidas, y para sumar felicidad ofrecieron una emocionante fiesta de revelación del género de su bebé.

El evento reunió a familiares y amigos más cercanos, y se realizó en un agradable esparcimiento al aire libre ubicado cerca a la playa. Tanto Garrido Lecca, como Álvarez, compartieron a través de sus redes sociales los momentos de la emotiva y maravillosa celebración, donde se comprobó que están a la espera de un niño.

Verónica Álvarez expone con tierno video la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse de que será papá: "Su confusión fue real"



Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez revelan el género de su bebé junto a amigos y familia

En el video del preciso momento de la revelación, se aprecia la gran felicidad con que ambos recibieron la noticia. Los invitados tuvieron que patear pelotas directo a un arco de fútbol, y tras varios intentos, una de ellas logró impactar sobre uno de los tambores puestos en los laterales que liberó humo de color azul.

Mateo y Verónica no pudieron evitar saltar de la alegría al conocer al fin el género de su primero hijo. Su felicidad fue también compartida por amigos y familiares, quienes, emocionados, brincaron junto a ellos realizando arengas. Cabe indicar que, a la fiesta asistieron figuras del medio como Cathy Sáenz, el 'Cholo Mena' y Guillermo Castañeda.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian la llegada de su primer bebé: "Abril 2026. Te esperamos"



Verónica Álvarez se pronunció tras fiesta de revelación de género

Tras culminar el evento, Verónica Álvarez se comunicó con sus seguidores a través de historias de Instagram donde señaló que ya tenía el presentimiento de que su primer bebé sería un varón, además, resaltó que todo salió como lo esperaba.

"Estoy demasiado feliz, ha sido perfecto, muy bonito no lo voy a superar nunca. (...) Tenía mi corazonada, ni Mateo ni yo sabíamos, pero team boy, así que no me equivoqué. Se viene un Mateito", expresó contenta. Como se conoce, la pareja lleva cinco años de relación pública y se casaron en abril del 2024.

