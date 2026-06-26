'Chapa Tu Money' se estrenará en América TV en julio de 2026. | Foto: composición LR/América TV/No Somos TV

'Chapa Tu Money' se estrenará en América TV en julio de 2026. | Foto: composición LR/América TV/No Somos TV

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América TV ya tiene listo su nuevo estelar de los sábados. El canal confirmó que 'Chapa Tu Money' debutará el sábado 18 de julio en horario estelar, tomando el espacio que dejará el espacio de Edson Dávila, 'Edson Pa’ Qué Más', tras cinco fechas. La noticia marca el salto definitivo a la televisión abierta de un formato nacido en el ecosistema digital de la mano de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Sin embargo, esta vez será el comediante Mateo Garrido Lecca quien estará al frente de la conducción.

El anuncio llega luego de semanas de expectativa, pues ya se había adelantado la llegada del programa, aunque sin fecha ni horario definidos.

‘Chapa Tu Money’ reemplazará a ‘Edson Pa’ Qué Más’ en horario estelar

La versión televisiva será conducida por Mateo Garrido Lecca, mientras que sus creadores, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, seguirán al frente de la edición digital en YouTube. Desde la cuenta oficial del canal No Somos TV se destacó: “‘Chapa Tu Money’ no llega a la TV buscando un lugar. Llega porque ya se lo ganó. Porque no hemos cambiado de plataforma, solo cambiamos las reglas del juego. Es que… nos necesitaban”.

El elenco confirmado en un divertido avance incluye a figuras como Dayanita, Saskia Bernaola, Gisela Ponce de León, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Patricia Portocarrero, Lucianeka, Anthony Chávez, Andrés 'Chato' Salas, Dusan Fung y Goncho Iglesias, quienes ya han conquistado a la audiencia con su humor y carisma.

‘Chapa tu Money’ debutará en América TV el sábado 18 de julio a las 10.00 p. m., tomando el horario estelar que deja libre ‘Edson Pa’ Qué Más’. El programa de entrevistas conducido por Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, concluirá tras cinco emisiones, tal como él mismo había adelantado. Con este cambio, el canal apuesta por un formato que ya triunfó en plataformas digitales y que ahora busca conquistar a la audiencia televisiva con humor, interacción y un elenco variado.