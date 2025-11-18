HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Verónica Álvarez expone con tierno video la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse de que será papá: "Su confusión fue real"

Verónica Álvarez compartió un conmovedor video en Instagram que muestra la reacción de su esposo, Mateo Garrido Lecca, al enterarse de que serán padres.  "¿De verdad? No me hagas esto", comentó.

Verónica Álvarez expone tierna reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá.
Verónica Álvarez expone tierna reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá. | Foto: Composición LR/TikTok.

Verónica Álvarez conmovió a sus seguidores al compartir un adorable video que captura la reacción de su esposo, el comediante Mateo Garrido Lecca. En la grabación, ambos aparecen en una escena espontánea mientras ella le entrega unas pequeñas medias deportivas del Arsenal Football Club, equipo del cual Mateo es fanático. Su primera reacción fue de completa sorpresa, a lo que comentó: "¿Te vino o no te vino?".

Segundos después, Verónica le muestra la prueba de embarazo con resultado positivo, provocando que él, entre risas y visiblemente emocionado, dijera: "¿De verdad? No me hagas esto". El emotivo clip ha generado una ola de felicitaciones y mensajes de alegría entre sus seguidores.

PUEDES VER: Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian la llegada de su primer bebé: "Abril 2026. Te esperamos"

Video expone la tierna reacción de Mateo Garrido Lecca al saber qué será papá

La publicación de Verónica Álvarez en su cuenta oficial de Instagram superó rápidamente los 130.000 'me gusta', reflejando el cariño de sus seguidores. Con ternura, la creadora de contenido se refirió a su futuro bebé como "Frejolito", un apodo que enterneció a todos.

Además, compartió un mensaje donde expresó: "Su confusión fue real… y la alegría post confusión, la mejor del mundo". Tanto ella como Mateo atraviesan un momento pleno de felicidad, y el comediante no dudó en manifestarlo con un emotivo: "Me has hecho muy feliz".

No obstante, el pasado 12 de noviembre la pareja decidió hacer pública la noticia de que se convertirán en padres, acompañando el anuncio con un emotivo video. "Abril 2026. Te esperamos", fue el breve, pero significativo mensaje que Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez compartieron en su publicación. La reacción de ambos ha cautivado a sus seguidores, quienes han llenado las redes de mensajes de ternura y felicitaciones.

Amigos y conocidos como, Gisela Ponce de León, Maria Pía Copello y Korina Rivadeneira se animaron a comentar el post. "Ayayay. Que viva la vida, el amor, ustedes y frijolito". El cholo Mena, también se animó a escribir fiel a su estilo: "Estoy llorando sentado en el baño…".

