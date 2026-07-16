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Keiko recibe sus credenciales y lanza su primer mensaje al país | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

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Jefa de Reniec llama a Keiko Fujimori madre de todo el Perú: "Todas las instituciones tenemos que cooperar"

La funcionaria confía en que Keiko Fujimori completará su mandato de cinco años y pidió a los medios de comunicación sumarse a la unión nacional tras la ceremonia realizada en San Borja.

Carmen Velarde se refirió a Keiko Fujimori tras la entrega de credenciales. Foto: composición LR
Carmen Velarde se refirió a Keiko Fujimori tras la entrega de credenciales. Foto: composición LR
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Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), llamó "madre de todo el Perú" a Keiko Fujimori tras la ceremonia de entrega de credenciales presidenciales. La funcionaria hizo la declaración a RPP a la salida del Gran Teatro Nacional.

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Velarde pidió a todos los poderes del Estado actuar como un solo bloque frente al nuevo gobierno: "Nuevamente lo repito y hago votos para que el Perú trabaje unido. Todas las instituciones tenemos que cooperar, hay instituciones autónomas, hay instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pero todos somos peruanos". Fue más allá y sumó también a la prensa a ese llamado: "detrás de cada uno de nosotros hay familias que nos necesitan. Así que sumemos y también los medios de comunicación que ya se están sumando a que este sea un Perú mejor".

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A la salida del recinto, le preguntaron a Velarde si cree que Fujimori terminará sus cinco años de gobierno. Su respuesta fue directa: "Confío en una mujer sabia, en una mujer que ha pasado muchas situaciones difíciles, en una mujer que es una madre y como madre va a ser la madre de todo el Perú. Ese es mi mayor deseo". La frase generó ruido inmediato en redes sociales por el tono devocional hacia la mandataria electa. Ninguna otra autoridad presente, ni siquiera el propio presidente saliente, se pronunció con ese nivel de cercanía personal hacia Fujimori.

El acto se realizó el 15 de julio en el distrito de San Borja. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó ahí las credenciales a Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031. También recibieron su acreditación Luis Galarreta, primer vicepresidente, y Miguel Torres, segundo vicepresidente. La proclamación oficial de la fórmula ganadora había ocurrido el 3 de julio, una vez resueltas todas las actas observadas.

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