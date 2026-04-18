Mateo Garrido Lecca canceló su show 'Naranjal' para dar la bienvenida a su hijo León, nacido el 17 de abril. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Mateo Garrido Lecca canceló su show 'Naranjal' para dar la bienvenida a su hijo León, nacido el 17 de abril. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Mateo Garrido Lecca tuvo que cancelar una función de su show de stand up ‘Naranjal’ porque le avisaron que su hijo con la bailarina y coreógrafa Verónica Álvarez iba a nacer el viernes 17 de abril. Además de pedir disculpas a su público por las incomodidades, el comediante peruano utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de cómo estaba esperando a su bebé.

León, el primogénito de Garrido Lecca y Verónica Álvarez, nació finalmente el 17 de abril, a las 2.54 p. m. Antes de su llegada al mundo, el actor se puso muy nervioso. “Ufff… Estoy listo. Me he preparado nueve meses para este momento. Solo tengo que no desmayarme, nada más. Es mi única función”, dijo Mateo.

Mateo Garrido Lecca feliz por el nacimiento de su bebé

En otra stories de Instagram y horas después del nacimiento de su hijo, Mateo Garrido Lecca contó que su primera noche como papá no fue fácil, pero expresó su alegría porque el recién nacido se parece físicamente a Verónica Álvarez.

“Amigos, todo en orden… Salió a la mamá”, expresó sonriente Mateo Garrido Lecca hasta en dos ocasiones. Asimismo, el actor aseguró que el niño sí es su hijo porque se parecen en algo.

Cabe indicar que a pesar del nacimiento de su hijo, Mateo continuará con las funciones de ‘Naranjal’ y este sábado 18 de abril volverá al teatro. “Hay que pagar las cuentas. Si tú quieres ayudarme a pagar pañales, clínica, corte, cesárea y todo lo que tengo que pagar, ven a ver ‘Naranjal’. ¡Apúrate”, sostuvo.

Esposa de Mateo Garrido Lecca dedicó emotivas palabras a su bebé

Antes de dar a luz a León Garrido Lecca, la artista peruana le dedicó unas emotivas palabras a su primogénito. “Hijito, finalmente nacerás un viernes. ¡Estamos a horas de conocerte! Tu mami se puso a bailar y resulta que le empezaron las contracciones. Ya te contaré bien cuando seas más grande”, expresó en sus redes sociales junto a una serie de fotografías junto a su esposo y su perro.

Esposa de Mateo Garrido Lecca dedicó emotivas palabras a su hijo antes de su cesárea. Foto: Instagram.

“Dejamos de ser tres (con tu hermano Vanilla) para convertirnos en una familia de 4. No te imaginas cuánto te hemos esperado. Muero por conocer tu carita, derretirme con el tamaño de tus pies y morder tus cachetes. Prepárate para una vida llena de risas y baile. Eres, desde ya, muy amado por tu familia, tíos y tías”, concluyó en su post.



