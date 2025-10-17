El 2025 ha sido un buen año para Mateo Garrido Lecca debido a las oportunidades que le han dado, como su participación en ‘El gran chef famosos’ y la conducción de programas como ‘La subasta’ (América Televisión) y de ‘Concierto talento’ del canal de Youtube No somos TV; además de su participación en la Teletón 2025. A todo eso se le suma ‘Alfa y Bravo’, la nueva película de comedia y acción que ya está en los cines y que apunta a conquistar a los espectadores de diversas edades.

En conversación con La República, Mateo Garrido Lecca aseguró que todo lo que ha logrado es producto de un trabajo constante. “Siento que estoy cosechando mucho este año, pero siento que he sembrado muchos años. Naturalmente, la gente te ve cuando estás arriba. Creo que cuando se hacen las cosas bien, las oportunidades aparecen”, manifestó el comediante peruano que da vida a ‘JuanPa’ en ‘Alfa y Bravo’.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Mateo Garrido Lecca feliz del cariño del público



Mateo Garrido Lecca aseguró que durante muchos años recibió mucho ‘hate’ en las redes sociales, pero con el tiempo ha ido disminuyendo la cantidad de críticos. “Me siento no solamente respaldado por la cantidad de gente que confía en mí para trabajar, sino que siento el cariño de la calle y lo valoro muchísimo”, sostuvo el actor, quien pronto viajará a México y a Europa para intentar conquistar nuevos públicos con sus shows.

Al ser consultado sobre qué proyecto le falta asumir para seguir creciendo artísticamente, Mateo comentó: “No sé qué me falta. Soy una persona muy agradecida porque lo que vivo es surreal. En este país, vivir del arte es difícil y vivirla como la vivo yo, con la cantidad de oportunidades que se me vienen dando y disfrutando todos mis días, es surreal. Por eso no siento que me falte nada en particular”.

Asimismo, Garrido Lecca aclaró que todos los trabajos que ha aceptado, como ‘Alfa y Bravo’, él casualmente no las ha buscado. “Fueron oportunidades que llegaron en su momento. No es la primera película que me ofrecen. Otras he tenido que rechazarlas porque no cruza con la agenda, porque no era el momento adecuado o porque en una época en la que yo recibía mucho ‘hate’, no aceptaba películas porque sabía que me exponía mucho más. Hoy me siento con mucho más respaldo de parte la gente de la calle que banca ir a ver una película conmigo”, dijo.

Según Mateo, él no ha buscado ser parte de proyectos de terceros porque como es difícil vivir del arte en este país, lo que siempre ha hecho es crear sus propias cosas, como sus monólogos, sus stand-up y todo lo que están en su potestad. “Tengo la suerte de poder decir que los proyectos que en los que me he involucrado porque he podido aceptar, no los he buscado y eso lo hace más lindo, porque, como dicen, lo que es para ti es para ti y lo que no, no. Entonces, ¿qué me falta? No sé, ya vendrá y lo esperaré con los brazos abiertos”, añade.

Mateo Garrido Lecca elogia la producción de ‘Alfa y Bravo’



El jueves 16 de octubre el cine se renovó con ‘Alfa y Bravo’, película de 103 minutos que fue escrita, dirigida, producida y co-protagonizada por Aarón Otoya. Según Mateo Garrido Lecca, este filme es diferente a otras películas peruanas porque es distinta, tiene mucha acción y un poco de comedia. “Para hacer la referencia, tiene un símil a ‘La gran sangre’, que tenía escenas de pistolas, de acción, de secuestros, de peleas y la chacota de Tony Blades (Aldo Miyashiro)”.

Garrido Lecca aseguró que ‘Alfa y Bravo’ está muy divertida y llenó de elogios a sus compañeros: “Johnny está muy divertido, Sibenito tiene el mejor chiste de la película y Roxana Molina tiene un momentazo en la película”. Asimismo, aplaudió el trabajo de Otoya, director, guionista, productor y protagonista del filme. “Ha sido muy solidario. Aarón ha permitido que nuestro humor aparezca en la película. Y él se ha enfocado más en el guion, en la narrativa, en las tomas de planos y la parte de acción, que es su fuerte”, sostuvo Mateo.