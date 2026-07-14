Jesse & Joy han agotado entradas para su concierto en Lima el 31 de octubre, lo que llevó a los organizadores a abrir nuevas localidades por la alta demanda. Foto: difusión.

Jesse & Joy han agotado entradas para su concierto en Lima el 31 de octubre, lo que llevó a los organizadores a abrir nuevas localidades por la alta demanda. Foto: difusión.

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Tras agotar todas las entradas para su concierto del próximo 31 de octubre en Costa 21, los organizadores del concierto de Jesse & Joy en Lima anunciaron la habilitación de nuevas localidades ante la gran demanda de sus seguidores. Las zonas disponibles serán Tribuna Numerada Izquierda, Tribuna Numerada Derecha y Tribuna General.

Cabe recordar que Jesse & Joy mantienen una estrecha relación con el público peruano. A lo largo de los años, cada visita del dúo mexicano al país se ha convertido en un acontecimiento, impulsado por canciones que abordan historias de amor, desamor y esperanza. Los boletos podrán adquirirse en preventa Interbank los días 15 y 16 de julio desde las 10.00 a. m., con hasta 15% de descuento, a través de Teleticket.

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Las nuevas zonas disponibles son Tribuna Numerada Izquierda, Tribuna Numerada Derecha y Tribuna General. Foto: difusión.

Jesse & Joy cantará ante miles de almas en Lima

La decisión de habilitar nuevas zonas para el concierto de Jesse & Joy en Lima se tomó luego de que numerosos fanáticos recurrieran a las redes sociales para solicitar una nueva oportunidad de asistir al espectáculo. Tras el rápido sold out, muchos pidieron una segunda fecha, el traslado a un recinto con mayor capacidad o la apertura de más espacios dentro de Costa 21. Frente a esta respuesta, la producción optó por ampliar el aforo.

La apertura de estas nuevas zonas en Costa 21 brinda una última oportunidad a quienes no consiguieron entradas durante la primera etapa de venta. Debido al alto interés, se prevé que los nuevos boletos también se agoten rápidamente antes del inicio de la venta general.

El concierto incluirá varios de sus temas más conocidos, entre ellos '¡Corre!', 'Espacio Sideral', 'Dueles', 'La de la Mala Suerte', 'Llegaste Tú' y '3 A.M.'. La presentación contará con músicos en vivo, producción visual y una puesta en escena preparada para acompañar cada momento del espectáculo.

Con más de dos décadas de trayectoria, diversos reconocimientos internacionales, millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, Jesse & Joy se mantienen como referentes del pop en español. Sus letras emotivas, melodías reconocibles e interpretaciones cargadas de sentimiento les han permitido conectar con distintas generaciones y actuar en escenarios de América, Europa y otras regiones.