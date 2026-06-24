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Cantante Lesly Águila sorprende al anunciar la fecha de su salida de Corazón Serrano y revela el fuerte motivo de su decisión

En una reciente entrevista, Lesly Águila dejó en shock a más de uno al revelar que se retirará de Corazón Serrano para tristeza de todos sus seguidores. Además, expuso qué la motivó a tomar esta dura medida.

Lesly Águila es una de las voces principales de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Lesly Águila es una de las voces principales de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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La cantante Lesly Águila detalló aspectos de su futuro profesional durante una entrevista en el pódcast de Carlos Orozco, donde abordó su continuidad en la agrupación Corazón Serrano y los planes personales que contempla una vez finalizado su contrato.

En la conversación, precisó que su vínculo contractual con la agrupación se mantiene vigente por algunos años más, con una fecha establecida de culminación. A partir de ese momento, no descartó su salida del grupo para priorizar su vida familiar, que planifica junto a su actual pareja.

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Lesly Águila revela que se va de Corazón Serrano en 2029

Lesly Águila indicó que su contrato con Corazón Serrano se extiende hasta 2029, por lo que su permanencia en la agrupación está asegurada hasta esa fecha. Sin embargo, señaló que, tras el vencimiento del acuerdo contractual, existe la posibilidad de retirarse de la música profesional.

“Tengo contrato firmado por tres años más, hasta el 2029”, señaló la cantante durante la entrevista, en referencia al tiempo que le queda dentro de la agrupación de cumbia sanjuanera.

La artista piurana ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro de la agrupación y se ha consolidado como una de sus voces principales en el repertorio musical.

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¿Por qué Lesly Águila dejará Corazón Serrano?

El motivo principal expuesto por Lesly Águila está relacionado con su decisión de priorizar la formación de una familia. La cantante manifestó que su objetivo personal es convertirse en madre y dedicar tiempo a su vida privada junto a su pareja.

“Quiero tener mi familia. Yo siempre he querido ser mamá”, expresó, al explicar que durante años no consideró oportuno asumir esa responsabilidad sin suficiente estabilidad.

Asimismo, señaló que actualmente mantiene una relación y que ambos tienen la intención de construir un hogar. Entre sus planes familiares, mencionó su deseo de tener cuatro hijos, idealmente con poca diferencia de edad.

A sus 35 años, la cantante señaló que este proyecto personal forma parte de una etapa importante en su vida, lo que condiciona su posible decisión de dejar los escenarios tras cumplir su compromiso contractual.

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