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Deportes

Previa Argentina vs Inglaterra EN VIVO: últimas noticias, pronósticos y dónde ver la semifinal del Mundial 2026 con Lionel Messi

Sigue las últimas noticias a poco de jugarse la segunda semifinal del Mundial 2026. Revisa la hora, canal e historial del partido Argentina vs Inglaterra.

Argentina vs Inglaterra es considerado un clásico de los Mundiales. Foto: Diario Olé.
Argentina vs Inglaterra es considerado un clásico de los Mundiales. Foto: Diario Olé.
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¡Solo queda un lugar! Con la contundente victoria de España ante Francia, las selecciones de Argentina e Inglaterra definirán al último finalista del Mundial 2026. Sigue las últimas noticias del partido, que contará con Lionel Messi.

Previa Argentina - Inglaterra EN VIVO: últimas noticias

16:47
14/7/2026

Árbitro del Argentina vs Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Foto: FIFA

16:45
14/7/2026

¿Cuándo juegan Argentina - Inglaterra?

El clásico entre ingleses y argentinos se jugará este miércoles 15 de julio en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos).

16:40
14/7/2026

¡Se viene un clásico de los mundiales!

Bienvenidos, amigos de La República, a la previa del Argentina - Inglaterra. Sigue las últimas noticias de este partidazo. Foto: Twitter/Alerta Mundial

El histórico encuentro despierta mucha expectativa entre los aficionados. Ambos equipos se volverán a ver las caras en una justa mundialista después de 24 años.

PUEDES VER: Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

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¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido Argentina - Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se jugará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

¿A qué hora juegan Argentina ante Inglaterra?

En territorio peruano, la semifinal entre Argentina e Inglaterra está pactada para las 2.00 p. m.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España, Inglaterra: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite la semifinal Argentina - Inglaterra?

La transmisión de la segunda semifinal del Mundial 2026 estará a cargo de América TV (canal 4) en señal abierta y de manera gratuita. Por su parte, DSport se encargará de la cobertura en Sudamérica.

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Argentina versus Inglaterra: historial en Mundiales

Así quedaron los cruces entre sudamericanos y europeos en la Copa del Mundo de la FIFA.

  • Inglaterra 1-0 Argentina | Corea-Japón 2002 (fase de grupos)
  • Argentina 2-2 Inglaterra | Francia 1998 (Argentina ganó 4-3 en penales, octavos de final)
  • Argentina 2-1 Inglaterra | México 1986 (cuartos de final)
  • Inglaterra 1-0 Argentina | Inglaterra 1966 (cuartos de final)
  • Inglaterra 3-1 Argentina | Chile 1962 (fase de grupos)

Argentina vs Inglaterra: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección inglesa.

  • Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,95), gana Inglaterra (2,78)
  • Betano: gana Argentina (3,05), empate (2,87), gana Inglaterra (2,87)
  • Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)
  • 1XBet: gana Argentina (3,06), empate (2,95), gana Inglaterra (2,86)
  • Caliente: gana Argentina (3,05), empate (2,86), gana Inglaterra (2,74)
  • DoradoBet: gana Argentina (3,05), empate (2,87), gana Inglaterra (2,74)
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