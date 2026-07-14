Previa Argentina vs Inglaterra EN VIVO: últimas noticias, pronósticos y dónde ver la semifinal del Mundial 2026 con Lionel Messi
Sigue las últimas noticias a poco de jugarse la segunda semifinal del Mundial 2026. Revisa la hora, canal e historial del partido Argentina vs Inglaterra.
- Francia vs España EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver la semifinal del Mundial 2026
- Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026
¡Solo queda un lugar! Con la contundente victoria de España ante Francia, las selecciones de Argentina e Inglaterra definirán al último finalista del Mundial 2026. Sigue las últimas noticias del partido, que contará con Lionel Messi.
Previa Argentina - Inglaterra EN VIVO: últimas noticias
Árbitro del Argentina vs Inglaterra
La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Foto: FIFA
¿Cuándo juegan Argentina - Inglaterra?
El clásico entre ingleses y argentinos se jugará este miércoles 15 de julio en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos).
¡Se viene un clásico de los mundiales!
Bienvenidos, amigos de La República, a la previa del Argentina - Inglaterra. Sigue las últimas noticias de este partidazo. Foto: Twitter/Alerta Mundial
El histórico encuentro despierta mucha expectativa entre los aficionados. Ambos equipos se volverán a ver las caras en una justa mundialista después de 24 años.
PUEDES VER: Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"
¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026?
El partido Argentina - Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se jugará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).
¿A qué hora juegan Argentina ante Inglaterra?
En territorio peruano, la semifinal entre Argentina e Inglaterra está pactada para las 2.00 p. m.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España, Inglaterra: 9.00 p. m.
¿Qué canal transmite la semifinal Argentina - Inglaterra?
La transmisión de la segunda semifinal del Mundial 2026 estará a cargo de América TV (canal 4) en señal abierta y de manera gratuita. Por su parte, DSport se encargará de la cobertura en Sudamérica.
PUEDES VER: La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado
Argentina versus Inglaterra: historial en Mundiales
Así quedaron los cruces entre sudamericanos y europeos en la Copa del Mundo de la FIFA.
- Inglaterra 1-0 Argentina | Corea-Japón 2002 (fase de grupos)
- Argentina 2-2 Inglaterra | Francia 1998 (Argentina ganó 4-3 en penales, octavos de final)
- Argentina 2-1 Inglaterra | México 1986 (cuartos de final)
- Inglaterra 1-0 Argentina | Inglaterra 1966 (cuartos de final)
- Inglaterra 3-1 Argentina | Chile 1962 (fase de grupos)
Argentina vs Inglaterra: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección inglesa.
- Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,95), gana Inglaterra (2,78)
- Betano: gana Argentina (3,05), empate (2,87), gana Inglaterra (2,87)
- Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)
- 1XBet: gana Argentina (3,06), empate (2,95), gana Inglaterra (2,86)
- Caliente: gana Argentina (3,05), empate (2,86), gana Inglaterra (2,74)
- DoradoBet: gana Argentina (3,05), empate (2,87), gana Inglaterra (2,74)