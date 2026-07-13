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Tilsa Lozano rompe su silencio sobre Jackson Mora tras orden de 15 meses de prisión preventiva: "No me relaciono con esa persona"

La exmodelo aseguró que no mantiene contacto con Jackson Mora desde hace más de un año y medio, tras la prisión preventiva que pesa sobre su exesposo por un presunto caso de fraude informático.

Tilsa Lozano aclara su vínculo con Jackson Mora. Foto: composición LR/difusión
Tilsa Lozano aclara su vínculo con Jackson Mora. Foto: composición LR/difusión
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Tilsa Lozano se pronunció por primera vez sobre la situación legal de su exesposo Jackson Mora, luego de enterarse de la orden de 15 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial por un presunto caso de fraude informático. Según las investigaciones, la empresa FFC MMA SAC habría recibido más de S/9 millones provenientes de fondos públicos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

La exmodelo dejó en claro que no tiene ninguna relación con el empresario desde hace bastante tiempo y descartó tener algún comentario sobre el proceso judicial que enfrenta su expareja. "En realidad yo no tengo nada que opinar, yo estoy trabajando, yo hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona, él tiene una pareja actual que no soy yo y en todo caso deberían preguntarle a ella y no a mí", declaró la exboxeadora a 'América hoy'.

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Tilsa Lozano asegura estar alejada de Jackson Mora desde hace más de un año

Durante el encuentro con las cámaras de ‘América hoy’, Tilsa Lozano fue consultada directamente sobre la orden de prisión preventiva dictada contra Jackson Mora, quien es investigado por presuntamente integrar la organización criminal denominada ‘Los arquitectos del fraude’ junto a su hermana Noelia Mora. Sin embargo, la exmodelo evitó profundizar en el tema.

"No tengo nada que opinar al respecto", respondió la también conductora cuando fue interrogada sobre las acusaciones que pesan sobre su exesposo. La reportera le recordó que anteriormente se había mencionado la posibilidad de que pudiera ser interrogada debido a la relación sentimental que mantuvo con el exboxeador, aunque la exvengadora optó por no emitir mayores comentarios y mantener su postura de distanciamiento.

PUEDES VER: Jackson Mora: quién es, a qué se dedica y por qué fue detenido el exesposo de Tilsa Lozano

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Janet Barboza considera que Tilsa Lozano busca evitar cualquier vínculo con el caso

Tras difundirse las declaraciones de Tilsa Lozano, Janet Barboza compartió su opinión en el programa 'América hoy' y respaldó la decisión de la exmodelo de no pronunciarse sobre el proceso que enfrenta el exboxeador. La conductora señaló que, al encontrarse separados desde hace más de un año y medio, no existiría motivo para exigirle explicaciones sobre la situación legal del empresario.

"Yo creo que ella no tiene que opinar nada de este tema, ella está separada de Jackson Mora hace un año y medio y en algún momento también confesó ella en algún podcast de que este hombre la había dejado muy mal parada, inclusive con algunas deudas", comentó la popular 'Rulitos' durante el programa matutino.

La conductora añadió que cualquier persona intentaría evitar ser relacionada con una investigación de esta magnitud, especialmente cuando existen acusaciones sobre presuntos vínculos con una organización criminal. "Cuando vienen a preguntarte por una persona que en algún momento fue tu pareja, que resulta presuntamente teniendo vínculos con bandas criminales, lo que menos quieres es que te salpique y que te pregunten", sostuvo.

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