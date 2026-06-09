María Pía Copello aseguró que dejó 'Mande quien mande' en su mejor momento por este espacio que finalmente quedó en manos de 'Giselo'. | Foto: composición LR/+QTV/América TV

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Sin filtros. María Pía Copello sorprendió en su podcast ‘Sin +Q Decir’ al asegurar que le quitaron el próximo espacio sabatino de América TV para dárselo a Edson Dávila. Recientemente, el popular ‘Giselo’ fue anunciado como el nuevo rostro del prime time de los sábados con su programa de entrevistas ‘Edson Pa’ Qué Más’, noticia que desató entusiasmo entre sus seguidores.

A pocos días del esperado estreno, la conductora y empresaria decidió contar cómo recibió la propuesta inicial para liderar el horario estelar de los fines de semana y qué ocurrió hasta que, de manera inesperada, le comunicaron que su proyecto ya no seguiría adelante.

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María Pía Copello revela que le quitaron el estelar sabatino para dárselo a ‘Giselo’

El tema salió a flote cuando, en el panel de ‘Sin +Q Decir’, se recordó que años atrás parecía impensable otorgar un estelar a figuras entonces emergentes como ‘Giselo’. Fue en ese contexto que María Pía Copello sorprendió al afirmar: “Efectivamente, me lo quitaron a mí y se lo dieron a él”. La revelación generó asombro entre sus compañeros, quienes la alentaron a profundizar en la historia.

Aunque en un inicio intentó restarle importancia al asegurar que se trataba de una broma, pronto compartió más detalles sobre el proyecto cancelado y recordó que había dejado 'Mande quien mande' precisamente por esa propuesta. “Era un programa que saldría en el estelar de América y fue por el cual me fui de ‘MQM’. Creo que la historia la saben todos”, manifestó.

La empresaria relató que en 2025 se enteró de que ProTV tendría el horario de los sábados por la noche. A pesar de encontrarse en un buen momento con ‘MQM’, confesó que buscaba un formato que le permitiera equilibrar su vida familiar con la televisión. Fue entonces cuando escuchó sobre el proyecto de ProTV, producido por Peter Fajardo, a quien decidió contactar para confirmar la información.

Así le anunciaron a María Pía Copello que su proyecto había sido cancelado

Según Copello, Fajardo le aseguró que estaría al frente del programa y que la veía dentro de este. Por ello, cuando le preguntó si quería formar parte, aceptó sin dudar, confiando en la relación de años con la productora y con Peter. “Ni siquiera me comentó de qué se iba a tratar y yo acepté por la confianza que tengo con él. Con ProTV he chambeado toda mi vida”, especificó.

Posteriormente, los productores Mariana Ramírez y Diego Quijano le comunicaron que no podía estar en ambos espacios —el nuevo proyecto y 'MQM'—, algo que ella tampoco pretendía, pues su intención era migrar a un formato semanal. Entre idas y vueltas, anunció su salida de 'MQM', aunque luego rectificó y confirmó que se quedaría hasta diciembre. Más tarde le informaron que su programa debutaría tras Semana Santa y después de las elecciones de 2026.

Sin embargo, en un momento Mariana la llamó y le escribió por chat para decirle que el proyecto ya no seguiría adelante. Ante ello, su colega Flor Ortola comentó: “Soltaste un proyecto para agarrar otro que no fue”. Copello, entre risas, respondió: “Así es. Por eso, amiguitos, firmen sus contratos”.