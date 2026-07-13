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Lucía de la Cruz salió al frente para desmentir las recientes declaraciones de Luisito Caycho, quien había asegurado que ella tendría un papel especial como madrina en su próximo matrimonio en España. Lejos de confirmar esa versión, la artista sostuvo que no asistirá con ese rol y lanzó una fuerte advertencia relacionada con un presunto incumplimiento económico.

Durante sus declaraciones, la cantante criolla afirmó que el exintegrante de 'Bienvenida la tarde' mantiene una deuda por concepto de manutención y sostuvo que ese tema debe resolverse antes de cualquier celebración. La intérprete señaló que debería destinar sus recursos a cumplir con esa obligación, en lugar de invertir en una fiesta de matrimonio, y marcó así un nuevo episodio de la polémica entre ambos.

Lucía de la Cruz revela que impedirá la boda de Luisito Caycho

Las declaraciones de Lucía de la Cruz sorprendieron luego de que negara de manera categórica que vaya a convertirse en madrina del enlace matrimonial de Luisito Caycho. Según explicó, no solo rechazó esa posibilidad, sino que manifestó su intención de impedir que la ceremonia se realice mientras, según su versión, permanezca pendiente el pago de una manutención.

"No seré madrina de nada, yo voy a impedir esa boda y es que él me debe plata. Luisito me tiene que pasar una manutención, es por obligación y nunca lo llegó a hacer, y él lo sabe", expresó la artista.

Asimismo, la cantante aseguró que ya le hizo saber al popular Chamaco que debería priorizar esa deuda antes de destinar dinero a la organización de su matrimonio.

"Ya le he dicho que más le vale que ahorre varios miles de euros, en vez de gastar en hacer una fiesta, porque me tiene que dar sí o sí", afirmó.

¿Qué dijo Luisito Caycho sobre su boda en España?

La controversia surgió después de que Luisito Caycho anunciara que volverá a casarse tras varios años residiendo en España, país al que se mudó en 2018. El cantante reveló que celebrará una ceremonia tanto por la vía civil como religiosa junto a su actual pareja y aseguró que atraviesa una etapa de estabilidad personal.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue que el exintegrante de la farándula peruana afirmó que la criolla participaría como madrina de la boda, una versión que posteriormente rechazó la intérprete.

"Estoy tranquilo, trabajando duro porque voy a celebrar a lo grande mi matrimonio. Lucía (de la Cruz) va a venir, ella va a ser mi madrina", declaró Luisito Caycho, dejando en evidencia una versión completamente distinta de la expresada por su expareja.