Nathan, el niño de 7 años que esperó 113 días para encontrar un corazón compatible

De izquiera a derecha. Director del INCOR, Dr. Jorge Ortega Díaz. Presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio. Patricia Soto (madre). Y E.Z.S. Foto: Essalud

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Al niño Nathan Z. S., de siete años, los médicos le diagnosticaron una enfermedad que consiste en la pérdida progresiva de la capacidad de bombeo del corazón, una anomalía cuya única solución es un trasplante con un órgano compatible.

Era como buscar una aguja en un pajar.

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Natural de Paramonga, Barranca, Nathan ingresó oficialmente a la lista de espera para un trasplante el 4 de enero de este año.

Cada día que transcurría disminuían sus posibilidades de supervivencia. Mientras tanto, aumentaban los episodios de dificultad para respirar. Nathan incluso no podía dormir por su situación.

La esperanza de una nueva oportunidad de vida llegó 113 días después, exactamente el viernes 26 de junio. La familia de una menor con muerte encefálica había tomado la difícil decisión de autorizar la donación de sus órganos, entre ellos el corazón que tanto necesitaba Nathan Z. S.

Antes de la cirugía, la enfermedad avanzaba y afectaba la vida de Nathan. Le faltaba el aire, incluso cuando descansaba. Tenía hinchazón en las piernas y el abdomen por la retención de líquidos. Se descompensaba con frecuencia, por lo que debía ser internado. Los tratamientos eran insuficientes. No era vida para Nathan.

Al haber un donante, se activó un operativo médico que involucró la coordinación de especialistas en cirugía cardiovascular, anestesiología, cuidados intensivos, perfusión y trasplante.

Trasplante de corazón marca un hito para el programa de EsSalud en 2026, siendo el sexto en el año y demostrando la necesidad de promover la donación voluntaria de órganos en el Perú. Foto: Essalud

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El tiempo era determinante: el corazón debía ser extraído, preservado, trasladado e implantado en pocas horas para garantizar el éxito del procedimiento.

Era un momento decisivo para los profesionales del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

La cirugía terminó siendo un éxito. Después de una estricta vigilancia médica de solo dos semanas, Nathan obtuvo el alta el viernes 10 de julio. Ahora, en su casa, continúa con controles especializados y tratamiento inmunosupresor para prevenir el rechazo del órgano.

Para Patricia Soto, madre de Nathan Z. S., fue una experiencia de vida que merece ser contada.

“Recibí la llamada informándome de que había un donante justo el día de mi cumpleaños. La operación y la recuperación han evolucionado favorablemente, y aunque aún queda camino por recorrer, lo más difícil ya pasó”, declaró la mamá de Nathan.

El caso de Nathan marca un nuevo hito para el programa de trasplantes de EsSalud. Con esta intervención, el INCOR realizó el primer trasplante cardíaco pediátrico de 2026. Además, es el sexto efectuado en la institución este año.

Desde que el Programa de Trasplante Cardíaco fue reactivado en 2010, el instituto acumula 139 intervenciones de este tipo, cifra que lo consolida como el principal centro público del país para estos procedimientos de alta complejidad.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, destacó que el trasplante evidencia el fortalecimiento del programa institucional y reiteró el llamado a promover la donación voluntaria de órganos.

"Celebramos el primer trasplante cardíaco pediátrico del año, un logro que representa una nueva oportunidad de vida para un niño y refleja el desarrollo continuo de nuestro programa de trasplantes", señaló.

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