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Thamara Gomez rompe su silencio tras ataque a balazos a bus de Las Estrellas de la Cumbia: “Ha sido un momento duro”

Thamara Gómez, nueva integrante del grupo, lamentó la inseguridad que viven los artistas. Además, la cantante agradeció la preocupación del público en sus redes sociales.

Thamara Gómez, nueva integrante del grupo, aclaró que no estaba presente en el incidente y agradeció la preocupación del público a través de sus redes sociales.
Thamara Gómez, nueva integrante del grupo, aclaró que no estaba presente en el incidente y agradeció la preocupación del público a través de sus redes sociales.
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La agrupación Las Estrellas de la Cumbia fue víctima de la inseguridad ciudadana, la mañana del domingo 12 de julio, en el distrito de Los Olivos. Las cantantes y los músicos vivieron segundos de terror por los disparos que recibió el vehículo que los transportaba y que se estacionó para que los integrantes del grupo pudieran desayunar antes de partir hacia Trujillo. Muchos pensaron que Thamara Gómez estaba dentro del bus. Sin embargo, la cantante lo desmintió.

En sus redes sociales, Thamara Gómez, nueva integrante de las Estrellas de la Cumbia, agradeció las muestras de cariño del público. Sin embargo, confirmó que aún no inicia su trabajo como cantante de dicha orquesta, por lo que se libró del atentado en Los Olivos.

Thamara Gómez lamenta atentado contra Las Estrellas de la cumbia. Foto: Instagram.

Thamara Gómez lamenta atentado contra Las Estrellas de la cumbia. Foto: Instagram.

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Thamara Gómez lamenta atentado contra Las Estrellas de la Cumbia

En su cuenta de Instagram, la exvocalista de Corazón Serrano reveló que recién esta semana se integrará a Las Estrellas de la Cumbia. 'Quiero agradecer de todo corazón a cada persona, amigo y familia que me ha escrito o llamado para preguntarme cómo estoy. De verdad, gracias por su cariño y preocupación. Gracias a Dios, me encuentro bien, ya que yo aún no me integro a la orquesta, aún mi presentación oficial será este 18 de julio en El Huaralino', indicó.

A pesar de no haber sido testigo de la balacera, la cantante Thamara Gómez manifestó que le duele la situación que viven los artistas. 'Aún me cuesta creer todo lo que estamos viviendo. Ha sido un momento muy duro, que nos deja miedo, incertidumbre y muchas preguntas. Pero también me aferro a mi fe y sé que Dios nos cubrirá con su amor y protección'.

Finalmente, Gómez dedicó un sentido mensaje a sus nuevos compañeros de Las Estrellas de la Cumbia. 'Hoy quiero expresar toda mi admiración y respeto a mis compañeras y compañeros de trabajo, porque, a pesar del temor, han demostrado una fortaleza y una valentía inmensas. También abrazo con el corazón a quienes resultaron heridos. Gracias a Dios están con nosotros, pero no podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia aún mayor para que las cosas cambien. ¿Hasta cuándo?', dijo indignada.

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